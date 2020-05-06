首個政府組裝合成住宅明年第二季落成　造價約16億

▲ 政府首個組裝合成的住宅項目明年第二季落成，造價約16億。圖為百勝角消防處紀律部隊宿舍完工構想圖。（發展局圖片）

談及加快建屋進度，運輸及房屋局局長陳帆總會將「組裝合成」建築法（MiC）掛於口邊，而首個利用MiC的住宅項目「將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍項目」將於明年第2季完成，料5幢16至17層的宿舍樓宇，造價達約16.25億元。

發展局今日書面回覆議員查詢指，涉5幢16至17層的宿舍樓宇的「將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍項目」，由2018年8月動工，料2021年第二季完成，工期在3年以內。

成本方面，按付款當日價格計算，估計所需費用約16.25億元。

宿舍每層八個單位，提供合共648個約538平方呎的三房單位；連同相關的附屬設施，包括有蓋行人通道、休憩及公用地方等，總建築樓面面積達4.7萬平方米。

東涌99區公屋項目涉50億 料2024年初完成

至於「東涌第99區公營房屋發展項目（東涌99）」，則有一幢樓高12層的公營房屋利用MiC建造。

整個東涌99項目有5座住宅大廈、商鋪及幼稚園等，總工程估算約50億元。東涌99項目的地基工程已於今年3月展開，而上蓋建築工程預計於2024年年初完成。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳梓蔚