【金像獎】張達明患鼻咽癌雙腳肌肉萎縮　未棄演藝夢奪最佳男配角獎

▲ 張達明憑《麥路人》奪金像獎最佳男配角。

第39屆香港電影金像獎公布得獎名單，張達明憑《麥路人》奪最佳男配角，也是他首次獲此獎項。現年55歲的張達明在1988年於演藝學院的戲劇學院以深造文憑畢業，之後進舞台劇界，1993年到美國深造戲劇創作半年。1995年與黃子華合作演出棟篤笑而廣為觀眾認識，之後拍電影及電視劇集。

可是在事業發展理想之際，張達明在2011年確診患上鼻咽癌。此外，張達明曾患重金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍，而經歷患癌後，現在後遺症漸出現。他曾表示雙腳時會麻痺，肌肉有萎縮徵狀，行路變得很慢。

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▲ 張達明在《麥路人》演流浪漢。

此外，加上因為抗癌時做了大量電療和化療，令腦部受影響，張達明曾稱醫生提醒日後有機會再生腫瘤。幸好樂觀的張達明認為現時醫術昌明，又可吃中藥調理，有信心可再戰勝病魔。

此外，幸得圈中不少好友幫助，如黃子華、吳鎮宇鼓勵，周潤發更充當他的行山教練，經常陪他行山鍛鍊身體。

雖然體力不如前，達明未放棄演戲，今次憑在《麥路人》演無家可歸者獲金像獎最佳男配角。

達明回應傳媒得獎感受稱：「這個獎不是我的，是《麥路人》所有工作人員及演員，他們做得好我才可以得獎，希望影片快些可以上映，並得到更加好的迴響。」