  • 31°C
香港時間 : 2020506日 (三) 16:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【金像獎】張達明患鼻咽癌雙腳肌肉萎縮　未棄演藝夢奪最佳男配角獎

娛樂 15:31 2020/05/06

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

張達明憑《麥路人》奪金像獎最佳男配角。

第39屆香港電影金像獎公布得獎名單，張達明憑《麥路人》奪最佳男配角，也是他首次獲此獎項。現年55歲的張達明在1988年於演藝學院的戲劇學院以深造文憑畢業，之後進舞台劇界，1993年到美國深造戲劇創作半年。1995年與黃子華合作演出棟篤笑而廣為觀眾認識，之後拍電影及電視劇集。

可是在事業發展理想之際，張達明在2011年確診患上鼻咽癌。此外，張達明曾患重金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍，而經歷患癌後，現在後遺症漸出現。他曾表示雙腳時會麻痺，肌肉有萎縮徵狀，行路變得很慢。

【金像獎】周冬雨《少年的你》奪金像影后　張達明《麥路人》演活流浪漢奪男配角

張達明在《麥路人》演流浪漢。

此外，加上因為抗癌時做了大量電療和化療，令腦部受影響，張達明曾稱醫生提醒日後有機會再生腫瘤。幸好樂觀的張達明認為現時醫術昌明，又可吃中藥調理，有信心可再戰勝病魔。

此外，幸得圈中不少好友幫助，如黃子華、吳鎮宇鼓勵，周潤發更充當他的行山教練，經常陪他行山鍛鍊身體。

雖然體力不如前，達明未放棄演戲，今次憑在《麥路人》演無家可歸者獲金像獎最佳男配角。

達明回應傳媒得獎感受稱：「這個獎不是我的，是《麥路人》所有工作人員及演員，他們做得好我才可以得獎，希望影片快些可以上映，並得到更加好的迴響。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金像獎】盧凱彤余靜萍憑《少年的你》獲獎　林二汶：渴望與你在紅地毯瀟灑走過
今日 16:10
【金像獎】盧凱彤余靜萍憑《少年的你》獲獎　林二汶：渴望與你在紅地毯瀟灑走過
【金像獎】資深綠葉太保擊低古天樂成影帝　入行50年太保：已覺人生無憾
今日 15:41
【金像獎】資深綠葉太保擊低古天樂成影帝　入行50年太保：已覺人生無憾
張達明 娛樂人物職業 演員 香港電影金像獎 電影 麥路人

最高瀏覽

【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
16:02 2020/05/05
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
12:54 2020/05/05
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
港府全民派重用口罩CuMask　市民預先登記經郵政局派送上門
15:17 2020/05/05
港府全民派重用口罩CuMask　市民預先登記經郵政局派送上門