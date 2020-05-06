【金像獎】資深綠葉太保擊低古天樂成影帝　入行50年太保：已覺人生無憾

▲ 入行50年太保奪金像影帝，首在香港獲演技認同。

68歲資深電影演員太保（張嘉年），憑演《叔‧叔》老同志角色，獲今屆香港電影金像獎最佳男主角，打贏古天樂、郭富城等大熱對手！

入了電影行50年，當了半生配角，太保晚年得運，他沒有特別感到吐氣揚眉，只因看透名利，早擁幸福家庭，太保更感此生無憾。

太保獲獎後，向傳媒分享得獎感受，他稱：「這部電影帶給我奇妙的旅程！我20來在台灣拍戲累積的力量，令我演活『阿柏』呢個角色。我喜歡我的工作，時間過得好快，一眨眼做了幾十年。」

太保很榮幸在香港拿演員獎：「香港電影教識我很多東西，可以在香港拿此獎，對我好有意義。感謝香港金像獎評審在我心中，舖了一條長長的紅地毯，為我的綠葉人生增添色彩。謝謝所有墊高太保在香港金像獎舞台的每一位電影人！」

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▲ 跟袁富華在《叔‧叔》演晚年同志情。

新晉導演楊曜愷執導《叔‧叔》，靈感源自香港大學社會學系副教授江紹祺著作《男男正傳：香港年長男同志口述史》，沒有華衣美服，花俏偶像，《叔‧叔》寫實呈現兩個已婚中年同志大叔的黃昏戀，以及面對社會和家人的心理遏抑。

據知單是故事題材，已令不少演員未敢演出。太保坦承初接到邀請，也考慮了大半年。「講老年同志的電影，相信中外都很少，我從影50年，也沒做過此種角色，但並非擔心題材，主要考慮自己是否勝任，跟太太商量了很久，她也支持我去演。」

跟戲中對手袁富華也有幾場親熱戲，太保笑言沒有心理關口：「接吻戲沒有問題，接演了便只會盡力去演，且情慾不是它的重點，電影要講是這對老同志人生中的友情、愛情和親情的選擇。」

▲ 太保入行50年首在香港獲演技獎。（黃建輝攝）

《叔‧叔》中的角色阿柏，為了維繫多年的婚姻和家庭，終選擇把內心慾望永遠埋藏。太保指這不難理解，因相信有不少人亦因為現實考慮而放低夢想。「以自己為例，我都會為家人而推掉一些工作，因為工作下次仍會有，但跟家人相處時光更為珍貴。」

太保早在70年代初就入行，由電影場記捱起，後來轉型演員，跟過成龍、洪金寶的班底，因能講台語和國語，近年也拍了不少台灣電影及劇集。

演戲近半世紀，太保形容人生如舞台，子女已長大成人，太保早過了爭名逐利的階段。「行到水窮處，坐看風雲起。我拍了戲50年，從沒做過其他行業，可見也算做得開心，我在這行看過好多人和事，對名利看得好淡，每日開工回家能跟家人一起過，已經好開心好滿足。」

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▲ 太保在《叔‧叔》演老年同志。

回想年少氣盛時，太保因少年時愛蒲愛玩，認識了午馬、羅烈等電影人，對方叫他正正經經找份工，便跟隨午馬入邵氏做場記，後來再到成龍、洪金寶的電影當演員。

雖然多在電影中做被捱打的配角，但80年代市道好，太保演出機會不斷。「當年拍最多是動作片，每逢大哥的戲，很多危險場面都要『硬食』，由幾層高樓梯撻下來已好閒事，不過以前電影行並不複雜，日日有工開，不用想太多，其實好開心。」

大約40歲時，太保認識了現在的台灣太太，亦因曾拍過侯孝賢《悲情城市》，有不少台灣製作邀演出，太保婚後移居台灣，適逢香港電影工業漸不復80年代光景，太保的工作重心也漸放在台灣。

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▲ 太保入行以來已看透名利。（攝影：黃建輝）

現在回看，太保深感人生際遇難測，亦不能強求。「我從來心態都是隨遇而安，有些資深演員，常感待遇不行而失落，但人比人比死人，你自覺演得好，也要看是否有人提拔，觀眾又欣賞，機遇未到，也只能接受現實，要學懂放開，才能不留遺憾。」

總結演戲半世紀，太保形容有血有汗有淚，但沒有半點遺憾。「我一生算順境，可能自己要求不高，平平穩穩，有兒有女，偶而有獎項認同，已經很有推動力，老天已對我太好！」

太保近年多演台灣電影及劇集，更因常飾演父親，傳媒形容「御用爸爸」。現實中的太保，如何看自己父親此角色？「我由40歲至60歲的父親角色也演過，當中離不開個人體會，不同年紀為父心情也不同，以前我會對子女好嚴格，脾氣也不好，這對子女及自己心理其實不好，隨著年紀，現在對子女不會太干涉，讓他們過自己的生活，不會再給予壓力。」

記者：陳家昌