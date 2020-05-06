【銅芯抗疫口罩】創科局指收集個人資料供核實香港居民身份　截至下午3時接近138萬人登記Cu Mask　

▲ 創科局指截至下午3時接受138萬人登記Cu Mask。(資料圖片)

「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）今（6日）早7時起可於網站登記，創科局表示，截至今日下午3時，網上登記系統已經收到超過50萬宗登記，涵蓋的總登記人數接近138萬人，網站的平均等候登記時間約為1至2分鐘，並提醒市民「銅芯抗疫口罩+™」的登記期為期1個月，至6月6日止，市民無須急於登記。

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就有報道關注登記系統收集個人資料的目的及資訊保安，創新及科技局發言人表示，市民登記時，需要輸入身份證號碼及出生日期，以供登記系統與入境事務處的電腦系統核實登記人是否香港居民，以及有否重複登記等。本地流動電話號碼用作接收與登記結果及派遞相關的短訊。

至於主要登記人的姓名與本地地址資料則用作核實登記的地址是否存在及上門派遞安排。相關的資料收集目的已清楚載列於登記頁面的首頁，供市民於登記開始前閱覽。有關的資料收集目的所用的文字為常用個人資料用途聲明的安排，政府不會將市民於索取口罩時輸入的資料，用於任何其他用途，並確保個人資料的保留時間，不會超過達致原來目的實際所需。

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發言人續指，口罩登記系統在政府私有雲上運作，確保系統穩定安全。而為防止黑客入侵及資料外洩，系統已遵行《政府資訊科技保安政策及指引》設置多重保安設施，包括防火牆、入侵偵測、反機械人，以及安裝了最新的防毒軟件及定期更新病毒定義等。服務亦在推出前通過資訊保安風險評估及審計。



系統在處理個人資料上的安排已徵詢個人資料私隱專員，並已通過獨立第三方私隱影響評估，確保有關服務及系統符合《個人資料（私隱）條例》（香港法例第486章）。

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責任編輯：郭詩詩