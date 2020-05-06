【金像獎】盧凱彤余靜萍憑《少年的你》獲獎　林二汶：渴望與你在紅地毯瀟灑走過

今年的第39屆香港電影金像獎因為受新型冠狀疫情影響，39年來首次取消舉行實體頒獎禮，改為在今天（5月6日）下午3時由「金像獎協會主席」爾冬陞透過網上公布得獎名單。

最佳原創電影歌曲為《少年的你》的片尾曲《Fly》，由盧凱彤和吳青峰填詞、盧凱彤作曲及岑寧兒主唱。盧凱彤的台灣攝影師太太余靜萍憑《少年的你》獲得最佳攝影獎，二人齊齊獲得金像獎殊榮。

《Fly》一曲源自於盧凱彤的demo，電影導演曾國祥親自邀請盧凱彤幫忙寫歌，遺憾是她最終於2018年因情緒病墜樓身亡，未能親自完成這個承諾。

為電影擔任攝影指導的余静萍當時正與盧凱彤一起出差拍攝電影《少年的你》。太太得悉盧凱彤的噩耗後，先緊急處理其後事，再回到工作崗位。同年10月，電影《少年的你》殺青，余靜萍於社交平台說：「親愛的你，聽你的話，我乖乖地把電影拍完了。這期間確實是痛並快樂的。」

余靜萍一直惦記《Fly》，其後她從盧凱彤的電腦裏找到一首歌曲的demo，再交由吳青峰完成歌詞，以及由岑寧兒主唱。

▲ 林二汶貼出與盧凱彤的合照。（林二汶IG圖片）

最佳原創電影音樂為電影《金都》的同名電影主題曲，由導演黃綺林填詞，林二汶作曲及監製，及女主角鄧麗欣主唱。

頒獎前夕，林二汶今天（6日）凌晨於社交平台IG貼出與盧凱彤的合照，寫道：

這是我跟你最後一次在頒獎禮後台的合照。 我跟你到過很多個頒獎禮，從一起去第一個頒獎禮的新鮮刺激，到最後一次一起去頒獎禮的熟練與冷靜，我都記得。關於獎項，後來的你我都不執著了，也說不清有沒有真的執著過。明天有一個將要舉辦的頒獎禮，不過誰都不會出席，疫情還未完結，而我居然很想跟你一起在這個頒獎禮的後台溜達。我期待這個沒有舉辦的頒獎禮，我渴望跟你一起在紅地毯上瀟灑地走過，我很掛念這個應該跟我一起走過這段路的你。一切都不會這樣發生，也不再會發生。 這是生命是嗎？熱烈期待過的，總有一天會變得淡然，明明天崩地裂或是興高采烈的，也可以靜靜過去。 21個月前的今天，我待在你的家，沒有吃東西，寫好一篇短短的文字交待了心情，就繼續忙碌地處理該為你處理的一切事。

記得那天，寫好文字之後，我在廚房站著，心臟嘣一聲裂開了，那一刻我明白，原來天，真的塌下來，但我也不過是靜靜地站著。

21月後的今天，我還在寫一篇小小文字，然後我也會很忙碌，生活中繼續有很多事要忙。兩天也一樣，在最瘋狂或是最值得慶賀的時候，

忙碌地，靜靜地度過。 恭喜我們，我最親愛的，嗯。

此外，林二汶憑《金都》獲最佳原創電影音樂，她回應傳媒表示：「我真是好開心好感動，這刻不知講甚麼好，就正如我昨晚個Post所講，恭喜我們！恭喜所有得獎人！」