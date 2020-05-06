【金像獎】19歲易烊千璽憑《少年的你》獲最佳新演員　內地天團主將演活邊緣少年

▲ 《少年的你》的男主角易烊千璽獲最佳新演員獎。

第39屆香港電影金像獎的最佳新演員得主是《少年的你》的男主角易烊千璽（Jackson Yee），他在戲演邊緣少年小北。這位19歲的內地演員仍然在中央戲劇學院修讀，最為人認識是他作為人氣3人組合「TFBOYS」的成員。

2000年出生的易烊千璽早於5歲便亮相銀幕，接連參與北京電視台《才藝訓練營》、《八區主打星》小鬼當家、動感秀場暑期特別節目、中央電視台《智慧樹》、《我與北京共微笑》、《成長在線》、山西電視台《陽光少年》等節目，並多次在節目中的競賽獲得冠軍。

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▲ 《少年的你》

易烊千璽13歲成為TFboys成員前，曾加入組合「飛炫少年」，能文能武，從小已被栽培入行。2012年3月，他參加《向上吧！少年》北京賽區海選，受到時代峰峻公司的注意，成為日後加入TFBOYS的契機。憑帥氣外表與出眾演技而爆紅，迷倒不少女粉絲，年紀輕輕的他名利雙收。

作為TFBOYS成員，他過往主要參演網劇、綜藝節目，2019年，在福布斯發布的中國100名人榜，名列第8名。而2019年10月25日，與周冬雨聯合主演的青春片《少年的你》以票房超15億登頂華語影史青春片票房冠軍。

▲ 易烊千璽在《少年的`你》演出亮眼。

他雖然未有太多演戲經驗，卻演活於社會低層的古惑仔小北，甚有魅力。小北自覺無法擺脫地底泥宿命，跟同樣陷於命運沼澤的陳念，決定齊上齊落，連成一體，小北一句「你保護世界，我保護你」，為最後甘願奉上寶貴人生作出伏線。

易烊千璽向傳媒得獎感言表示：「感謝評委老師們給我的這份肯定和鼓勵，感謝曾導和Jojo姐把『小北』這個角色交給我，感謝《少年的你》劇組的所有工作人員，因為大家的專業嚴格和辛苦付出，才有了這部電影。很幸運在18年的夏天遇到了《少年的你》，遇到了『小北』，有了這段特別的人生體驗。最後，感謝所有喜歡和支持《少年的你》這部電影的人，演員易烊千璽，會繼續努力！恭喜《少年的你》劇組！」