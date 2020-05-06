【冬蟲夏草】 靚冬蟲夏草需乾燥潔淨又飽滿　浸大中醫學院教挑選冬蟲夏草

▲ 浸大中醫學院教挑選冬蟲夏草。

冬蟲夏草在產地上可以分成青海、西藏蟲草、四川蟲草。一般來說四川產的冬蟲夏草品質差一些，下部的蟲體比較小，也不太飽滿，色澤也偏暗，一般為黃棕色的，上部的草頭也長。青海、西藏生長的冬蟲夏草相對就飽滿、肥大些，色澤也較亮，一般為金黃色，草頭也比較短，品質相對就好一些。

條數：

一般冬蟲夏草越大，品質就越好，那麼相同重量下，條數越少就越好。冬蟲夏草分等級也是根據冬蟲夏草蟲體、草頭的大小等規格來分的。越好的冬蟲夏草整體看越大、條數越少，價錢越高。

潔淨度：

主要看冬蟲夏草表面是否有雜質，蟲體表面的環紋是否清晰，越清晰說明越乾淨。色澤越亮，也說明越潔淨。

乾濕度：

《中國藥典》明確規定：「除另有規定外，飲片水分通常不得過13%」。所以冬蟲夏草應控制在13%以內的水分含量。商家為了利益，一般冬蟲夏草的含水量都會高一些，所以我們在購買時要注意甄別。

一般來說，蟲體摸起來比較柔軟，可以彎曲，顏色也比較深的，有的還有潮濕感的，它的含水量一定就比較高了。如果摸起來，比較乾爽，蟲體也比較硬，難以彎曲，顏色偏淡的，這樣的冬蟲夏草是比較正常的。

完整性：

一般採挖比較好的冬蟲夏草，整體看起來比較完整、飽滿、肥壯，這樣的是好的冬蟲夏草。市場中，有的冬蟲夏草會混有劣質的或假冒的，例如折斷的冬蟲夏草，用火柴棍、竹簽等拼接在一起；有的蟲體是折斷後對接的，根本不是一個蟲體。有的冬蟲夏草的蟲體中空、瘦癟，不含有營養成分了，沒有藥用價值，不宜使用。我們在購買時要仔細注意觀察有無拼接、對接的痕跡在蟲體的外部。

可見，優質冬蟲夏草是來源純正、整體完整，乾燥潔淨、蟲體大而肥壯、色澤金黃、飽滿肥壯、草頭小短。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

責任編輯：楊宛茜