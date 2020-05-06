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【2020母親節】米芝蓮1星法日菜ZEST by Konishi　$780母親節5道菜午市套餐送日本士多啤梨

精明消費 17:40 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

魚子醬橄欖油番茄︰清新鮮甜的番茄灑上了鮮香魚子醬及橄欖油提鮮，開胃醒神。（餐廳提供）

母親節即將來臨，而疫情下只限最多4人同枱的安排亦即將放寬，今個周末絕對是好機會帶辛勞的媽媽們外出品嘗母親節大餐，藉此好好犒勞這位摯愛。

掌廚新派法日菜餐廳ZEST by Konishi的日籍行政總廚Mitsuru Konishi可謂來頭不少，他曾任職日本東京米芝蓮兩星法國餐廳L'ATELIER de Joël Robuchon、法國巴黎米芝蓮兩星餐廳Taillevent及L'Hotel de Carantec等，而這間ZEST by Konishi開業短短4個月，隨即摘下香港米芝蓮1星殊榮。

玫瑰樹莓奶油酥皮撻︰酥皮餅底夾住帶玫瑰香氣的樹莓奶油，再配以樹莓奶油小泡芙，尤如一件藝術品般。（餐廳提供）

今個周日，餐廳將會推出由Mitsuru Konishi親自創作的母親節5道菜午市套餐（每位$780）及8道菜晚市套餐（每位$1,880），讓一眾媽媽品嚐一下日法星級味道。

套餐特意以清新開胃的魚子醬橄欖油番茄作為頭盤，主菜則可選鮮嫩龍蝦肉配時令蘆筍、日本南瓜及嫩豌豆，而甜品則有淡淡粉紅色的玫瑰樹莓奶油酥皮撻。母親節當天，餐廳更貼心準備了日本士多啤梨禮盒送贈予各母親，更添甜蜜。

餐廳剛榮獲米芝蓮1星，行政總廚Mitsuru Konishi擅於將新派法國及日本烹調技術糅合並發揚光大。（餐廳提供）

ZEST by Konishi
地址︰中環安蘭街18號28及29樓全層
電話：2715 0878

記者︰黃依情

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