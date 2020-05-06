投資炒iPhone受騙遭滋擾追債　麥長青索償百萬庭上爆任無綫嘉賓收500元利是

▲ 藝人麥長青今到高等法院應訊。（經濟日報記者攝）

前無綫藝人「麥包」麥長青早年因妻子涉投資炒賣iPhone受騙，而捲入被追債糾紛，麥早年入稟高院申請禁制令，禁止向他追債的人作出滋擾，並向對方追訟逾百萬元賠償，案件今（6日）於高院開審。麥出庭作供時，大爆出席無綫電視節目擔任嘉賓只得500元利是，若單靠出席節目維生則「割脈服毒自殺都唔掂」。

原告麥長青；答辯人為黃美芳（譯音）及天時達(香港)有限公司，麥早前入稟向答辯人追討賠償，指由於對方派人到無綫電視及他當時代言的安記海味追債搗亂，以致他痛失擔任男主角的機會，及遭安記海味中止合約，據知答辯人亦有反申索。

案件今開審，麥出庭作供並接受答辯一方盤問，他於盤問下供稱，2016年1月20日他於電視城拍劇期間，收到經理人來電，指有兩名惡形惡相的黑社會到無綫電視「拍檯拍櫈」，聲稱「要見樂易玲，要見最大嗰個」，經理人當時指樂正在開會，稍後要見麥。

麥續指，樂其後問及他被追債一事，他向樂解釋來籠去脈，並解釋他沒有欠債，他亦不認識對方。麥指出，他原本獲委任為劇集《親親我好媽》的男主角，但自此事之後，監製便通知他因為《愛回家》要加集數而「撞期」，需要將他換走，麥認為「撞期」常見，通常會「一換一」，但他最後什麼劇集都沒有接到。

被問及是否有要求無綫高層樂易玲出庭為他作證，麥解釋他曾經問及樂，但當時樂表示「你唔好搵啲咁嘅嘢玩啦！」麥為了保持友好關係，故沒有再次要求，「我喺呢行仲可以有咩撈啫，要拍劇都只有TVB。」

辯方其後又問及麥與安記海味之間的代言合約，麥解釋他未能取得有關合約，因為可能是綑綁式合約，涉及無綫電視的商業機密。麥續指，2016年時又有黑社會到他代言的安記海味搗亂，他曾為此事致電安記海味的負責人，並建議報警，惟對方拒絕，更要求麥不要再致電他，他當時就知道大家關係變僵，隨後更從經理人得知安記海味將事件向無綫電視投訴，並要求中止代言合約。

麥於盤問下又供稱，他自1987年入行，於事發時已入行廿多年，「我未到高峰㗎，俾你哋掹咗落嚟㗎咋！我由9線尾、10線頭，一步一腳印行到今日，人生有幾多個咁多年呢，我無得罪你哋㗎！」答辯一方隨後問及無綫電視選角是否有很多因素，包括人際關係等，麥聞言即指無綫電視的慣常做法是，只可以在當家演員之中挑選主角，他同意年資並非唯一決定因素，際遇亦非常重要，因此他非常珍惜機遇，不會行差踏錯。

對於麥於入稟時指控答辯人向他追債，以致他其後收入下滑，答辯一方列出他在2016年1月事件後，仍有不少演出，包括在《Do姐有問題》等節目上亮相等，麥隨即指「做嘉賓咋，得500蚊利是㗎咋！」麥續指，對演員來說只有拍劇集才走得遠，至於節目，若然受重的話就應該是擔任主持，而非嘉賓。麥坦言「我其實無錢，如果靠節目，我割脈服毒自殺都唔掂！」

答辯一方質疑對於有大漢到無綫電視及安記海味搗亂一事，麥從來只是聽聞，而沒有真憑實據。麥承認只從經理人等得知事件，他曾經向公司要求索取事發當日的閉路電視片段但遭拒。

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記者：楊詠渝