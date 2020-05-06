【寵物是家人】13歲少年衝回火場救愛犬不幸離世　獲救狗狗出席告別儀式淚別小主人

▲ 秘魯一名13歲少年本來安全逃出火場，但他為拯救愛犬衝回火場，不幸賠上性命。

秘魯一名13歲少年遇上火災，他本來安全逃出，然而視愛犬是家人的他，為了拯救火場中的狗狗，不幸賠上自己性命。他的英勇行徑感動眾人，在告別儀式上，有不少人包括動物義工前來與他道別，愛犬亦在場淚別救命之恩的小主人。

綜合外媒報道，今年1月底，秘魯首都利馬有一輛油罐車漏油引起爆炸及大火，波及附近社區，導致多人死亡，其中一名意外傷亡者是13歲少年Jean Alvarez。當時，Jean跟家人本先安全逃出，當他發現愛犬Lester沒有走出來，立即闖回去火場，試圖將狗狗救出。

雖然Jean成功救下愛犬，一同逃離火場，可是他嚴重受創，全身約7成皮膚被燒傷，經搶救後傷重不治。這場火災意外導致30人死亡，40多人嚴重燒傷。

愛犬出席小主人告別式

被救出的小狗Lester經大約一星期的治療，日漸康復，在家人及動物義工陪伴下，牠出席了小主人Jean的告別式。在葬禮上，小狗有感小主人已經不在，跟一眾親友淚別Jean。而現場的人都疼愛Lester有加，希望代已離世的Jean，將他的愛補給小狗。

▲ 在Jean告別式上，親友及義工眾人非常愛護小狗Lester。（圖片︰Asppa Perú-Oficial facebook）

宣揚寵物是家人的訊息

當地動保組織Asppa Perú-Oficial（ASPPA）義工有出席Jean的告別儀式，在Facebook專頁發帖文，表示當天Jean的告別式上，Lester被滿滿的愛包圍着。

眾人都被感動，很想念Jean，即使他只有13歲，但清楚地向大家表達寵物是家人的重要訊息。他視愛犬為重要家人，明明已經逃到安全的地方，但不顧一切要救出牠。

Jean的英勇事跡感動到很多人，包括當地畫家Fernanda Badoíno，他更畫下了Jean跟愛犬的畫作，紀念這位英勇的小男孩。

▲ 畫家被Jean的英勇行徑感動。（圖片︰Fernanda Badoíno facebook）

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責任編輯︰熊詠思