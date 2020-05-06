【最大魚翅走私案】海關破獲26噸魚翅4萬鯊魚遭獵殺　魚翅美味背後的殘酷真相

▲ 海關搗破歷來最大規模魚翅走私案，料近4萬鯊魚遭獵殺。

香港海關先後於4月28日和5月4日，在葵涌海關大樓驗貨場偵破2宗走私受管制魚翅案件，共檢獲約26噸受管制乾魚翅，合計市值約860萬元，市值和重量均打破以往同類單一案件的紀錄。漁護署表示，今次檢獲的走私魚翅，估計共獵殺了近4萬條鯊魚。

鯊魚被割下鯊魚後扔回海裡

每逢大時大節，魚翅是中式筵席中常見的菜式，但在美味背後，卻是一場場殘忍的殺戮。根據台灣防止虐待動物協會（SPCA）資料，鯊魚身上有胸鰭，背鰭，腹鰭，與尾鰭等，相當於「翅膀」，為鯊魚游泳時提供浮力，維持平衡，推動前進。

由於魚翅價格高昂，漁夫在捕魚時會割下鯊魚的魚鰭，然後將魚身扔回海裡，以節省船上空間，帶回更多魚翅。當鯊魚失去了魚鰭，就像鳥兒失去翅膀一樣，牠們無法游動與呼吸，會在一個非常痛苦的狀態下死去。

每年有7300萬條鯊魚被獵殺

SPCA引述統計資料，每年約有7300萬條鯊魚獵殺。由於鯊魚成長速度慢、繁衍能力弱，牠們繁殖的速度難以追上牠們遭獵殺的速度。近30年以來，全球鯊魚數量減少了9成。

大量捕殺鯊魚，亦會影響 生態平衡，由於 鯊魚屬於海洋生態系統金字塔頂端的生物，牠們遭到大量獵殺 ，會令 中小型魚類因失去天敵，導致數量暴增。進而令甲殼類生物減少，對海底的生態環境造成極大變化。

各地 濫捕情況嚴重

全球各地都出現 濫捕 鯊魚的情況。2019年，有媒體報道，約有100隻「無頭幼鯊」被發現伏屍於南非開普敦一處沙灘上，牠們的頭部、背鰭及尾巴均被切斷，當地動保組織估計事件或與盜獵者偷盜魚翅轉售有關。

【救救動物】疑遭盜獵魚翅非法牟利 百隻幼鯊頭尾背鰭遭切斷伏屍海灘

責任編輯：沈佩珊

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