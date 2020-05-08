【抗疫食譜】驅風祛濕強筋骨　中醫推介川芎桑寄生雞煲【附做法】

▲ 川芎桑寄生雞煲惹味之餘有驅風祛濕的作用。

城中有一位知名健身教練以其獨門「爭扎」健身．健心法名震一時，近年更將健身融入哲學及科學，提出「精、氣、神」的概念。其實「精、氣、神」本屬中醫術語，「精」指血液、水液等物質基礎，「氣」指臟腑功能、活動等整體感覺，「神」指統領整體的精神意識。

註冊中醫師何顯毅對該健身教練、科學家，能將中醫及健身融會貫通，深感佩服，特此推介一款藥膳做法，等大家祛風濕、強筋骨，並為受肺炎疫情影響而無法到健身室鍛鍊的健兒們打打氣。

川芎桑寄生雞煲

材料：

川芎三錢

桑寄生五錢

沙參三錢

雞腿兩隻（可轉雞胸）

生薑三片

蒜頭兩瓣

紫洋蔥半個

蔥頭一個

調味料：

豉油

糖

胡椒粉

生粉

油

鹽適量

做法：

1. 將蒜頭、蔥頭、生薑分別切粒剁成蓉，紫洋蔥切幼條，雞腿斬件備用；

2. 將雞肉以適量豉油、糖、胡椒粉、油、鹽、生粉拌勻，醃製約30分鐘備用；

3. 將川芎、桑寄生、沙參放入瓦煲內，加入適量清水浸泡30分鐘備用；

4. 川芎、桑寄生、沙參浸泡後煮沸，以大火滾10分鐘，轉細火再煮15分鐘，取出所有藥材連湯汁備用；

5. 燒熱油鍋，放入雞肉以中大火煎至兩邊呈淡金黃色後，加入蒜頭、蔥頭、生薑、紫洋蔥爆香翻炒；

6. 放入剛才的藥材連湯汁，拌勻後蓋上蓋子，轉小火炆煮15至20分鐘，可加入適量生粉水煮稠，調味後即可食用。

功效：

川芎行氣活血、祛濕止痛；桑寄生祛風濕、強筋骨；沙參養陰生津、清肺益胃，配上雞煲，使本菜惹味之餘有驅風祛濕的作用。

注意：

如有感冒則不宜食雞，先清淡飲食為宜。

何顯毅醫師專頁：Facebook / Instagram

文章獲何顯毅醫師授權轉載。標題經編輯修改，原題為〈爭扎．雞煲．精氣神〉

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