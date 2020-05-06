【女性頭號癌症】乳癌一年內可由初期演變至第4期　45歲以下乳癌患者死亡人數佔27%

▲ 乳癌一年內可由初期演變至第4期，45歲以下乳癌患者死亡人數佔27%。

乳癌是本港女性頭號癌症。根據2017年本港乳癌數據，香港有4,373個新症，死亡個案有721人。其中45歲以下的確診人數為731人，為整體確診人數17%；死亡人數則為197人，佔整體死亡率27%，而發病人數由2014年起每年增加約100人；有團體提倡全民乳癌篩查，以減低本地晚期乳癌個案數目及死亡率，指政府一直未能回應落實乳癌篩查的時間表，推遲基層接受乳癌治療之機會。

患上乳癌的高危因素，包括個人因素如壓力過大、親屬曾患乳癌、癡肥、日常飲食太多肉及乳類製品及每周少於3小時運動，而其他因素包括生第一胎時高於36歲、從未懷孕及沒有餵母乳等。香港乳癌基金會創會人張淑儀指出，乳癌對於本港女性已見大威脅，需要有全民乳癌篩查保障女性，卻未見政府落實有關政策，乳癌在20年前已是婦女頭號癌症，要避免問題嚴重下去，篩查措施實在刻不容緩。

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張淑儀表示，壓力大是引致乳癌的因素之一，疫情下不少人壓力大增，有可能增加患病或復發機會，另有病者因擔心到醫院診所等高危地方易感染，而不按時覆診或接受治療，籲勿因疫情而延醫。

癌症康復者及鑽的創辦人梁淑儀表示，自己在2017年9月中確診乳癌，直至去年2月才康復，現時每2至3個月要覆診一次。她指出，原於4月要見腫瘤科醫生覆診，因身體無大礙故改期至6月，「(改期)對康後者影響不大，但對於需進行治療的人士影響好大，因她們要準時食藥。」她指，乳癌康復者抵抗力亦較常人差，故自己都會減少外出以防疫。

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；而當有症狀時，大多已發展到第3至4期。張淑儀提到，有研究指出，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

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另外，政府於5年前委託港大就本地乳癌風險因素作出研究，報告已於去年底向政府呈交，惟政府一直稱未有足夠數據支持落實乳癌篩查，同時因疫情而延遲審視報告，遲遲未回應落實乳癌篩查的時間表。

香港乳癌基金會建議，政府應盡快分階段推出篩查措施，包括先按現行政策為患乳癌高風險婦女提供篩查計劃；為居住在低篩查率、乳癌確診期數高地區的一般風險婦女提供地區性的先導篩查計劃；及推行全民乳癌篩查。

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記者：洪芷晴