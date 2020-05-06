「職業專才教育國際研討會」將網上直播　匯聚國際多位專家交流教育及技能培訓

▲ 職業訓練局與教育局將於5月15日在網上舉辦「職業專才教育國際研討會」。

職業訓練局與教育局分別將於5月15日及16日，在網上舉辦「職業專才教育國際研討會」及「國際STEM學生論壇2020」，兩者將於網上進行免費直播， 教育界、企業管理從業人員及家長學生等人士可以登記參與。

將於5月15日舉行的「職業專才教育國際研討會」，會以「專才創未來」為主題，並邀請了25位來自歐美、亞洲及本地的專家講者，在網絡空間就各項教育及技能培訓專題交流。

會上並設有「數碼時代的應用型教育及未來技能發展」、「職場培訓的重要價值」、「技能‧改變人生：培育青年專才」及「數碼技能是否足夠應付職場所需」等多場專題環節，予各參加者與不同領域的專家交流。

至於在翌日舉行的「國際STEM學生論壇2020」 ，則匯聚多名業界領袖及來自不同國家及地區的STEM學生及畢業生 ，探討STEM相關行業的發展趨勢，STEM專才在職場上的優勢，以及建立初創企業的挑戰與機遇。

VTC學生與英國、日本、新加坡、澳洲、泰國等地STEM學生所組成的多個團隊，亦會於論壇上分享多項STEM技術應用的研習成果，包括以人工智能技術研發的「自動泊車系統」及新研發的益生菌食物新配方等。

活動詳情如下：

「職業專才教育國際研討會2020」：https:// vpet2020.hk/conference

（請輸入邀請碼「VPET2020HK」以進行免費登記）

「國際STEM學生論壇2020」:https://issf2020.hk

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳