【銅芯抗疫口罩】CuMask生產工廠曝光林鄭月娥曾視察 工人朝八晚五製作時薪70至90元
「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）生產工廠曝光! 港府昨日（5日）宣布向全港市民免費派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™），到底有關口罩在哪裡生產？TOPick記者今日直擊「CuMask+™」位於荃灣南豐紗廠的生產工作間，目堵廠房內正進行該款可重用口罩的生產程序，亦置有多部衣車，有員工則使用衣車縫製口罩。
據悉，「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）有兩個生產工作間，其中一個廠房位處荃灣南豐紗廠，有關生產「CuMask+™」的工作早於今年2月已招聘人手，包括廠房監工及「車」口罩員工等，基本周一至周五朝八晚五工作，有員工時薪可獲70至90元，但並非所有人都需要每天工作。
現場有人員透露，行政長官林鄭月娥今日中午曾前往該廠房視察，並與工作間的人員合照。
創新及科技局表示，「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）於今日（6日）起接受網上登記，截至下午3時，已收到50萬個登記，涵蓋近138萬人。
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記者：陳曉瑩、黃傑偉