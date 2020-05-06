【銅芯抗疫口罩】CuMask生產工廠曝光林鄭月娥曾視察　工人朝八晚五製作時薪70至90元

▲ 廠房內置有多部衣車，有工人在縫製口罩。（黃傑偉攝）

「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）生產工廠曝光! 港府昨日（5日）宣布向全港市民免費派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™），到底有關口罩在哪裡生產？TOPick記者今日直擊「CuMask+™」位於荃灣南豐紗廠的生產工作間，目堵廠房內正進行該款可重用口罩的生產程序，亦置有多部衣車，有員工則使用衣車縫製口罩。

據悉，「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）有兩個生產工作間，其中一個廠房位處荃灣南豐紗廠，有關生產「CuMask+™」的工作早於今年2月已招聘人手，包括廠房監工及「車」口罩員工等，基本周一至周五朝八晚五工作，有員工時薪可獲70至90元，但並非所有人都需要每天工作。

現場有人員透露，行政長官林鄭月娥今日中午曾前往該廠房視察，並與工作間的人員合照。

▲ 港府其中一個「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）的生產工作間位於荃灣南豐紗廠。（黃傑偉攝）

創新及科技局表示，「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）於今日（6日）起接受網上登記，截至下午3時，已收到50萬個登記，涵蓋近138萬人。

▲ 荃灣南豐紗廠4樓屬港府其中一個「銅芯抗疫口罩+™」的生產工作間。（黃傑偉攝）

▲ 政府昨宣布向全民派發「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™），並於今（6日）早於網站登記。（梁偉榮攝）

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記者：陳曉瑩、黃傑偉