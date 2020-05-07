【消暑湯水】夏天上火熱氣致便秘長暗瘡　中醫教煲2款消暑排毒湯水【附詳細製法】

▲ 中醫教煲2款消暑排毒湯水。

踏入夏天天氣炎熱，不少人都開始有上火熱氣、濕重的問題，例如口臭、出暗瘡、便秘、尿黃、尿熱甚至濕疹復發。要改善身體狀況，不妨參考註冊中醫彭淑儀推介的2款湯水，分別為上火熱氣及濕重人士改善身體狀況！

適合： 口乾舌燥、菲茲口臭、暗瘡、便秘尿黃等上火熱氣症狀人士

海底椰馬蹄無花果湯

功效： 清熱潤肺，消暑生津，排毒通便

海底椰有滋陰潤肺、清熱除煩、潤肺止咳作用，非常適合在天氣炎熱的時候熬湯用； 馬蹄有清熱解毒、生津解渴、消暑的功效，適合夏天容易心火盛人士；無花果有益肺、健胃、通便等作用，亦能消腫痛、解瘡毒，可以幫助把體內的積熱從大便排走。

材料（3-4人）：

海底椰5錢、無花果6粒、馬蹄約10粒、南北杏5錢、蜜棗2粒、陳皮1片、瘦肉

做法：

1.海底椰、無花果、蜜棗、南北杏，洗淨浸軟備用；

2.無花果切半；

3.馬蹄洗淨、削皮、切半；

3.瘦肉切大件汆水；

4.凍水下瘦肉，水滾後將其他材料放入湯鍋，再滾起後轉慢火煲約2小時即可享用

適合：身體困重、胃口不佳、濕疹、皮膚不爽、尿黃尿熱等濕重人士

粉葛扁豆薏仁祛濕湯

功效：健脾祛濕、清熱排毒

粉葛微辛而性凉，除了有解肌退热、生津止渴、解毒透疹、解酒、清胃热的作用，更具有祛濕效用，非常適合香港夏天炎熱又潮濕的天氣食用； 白扁豆及薏米都有健脾去濕功能，夏天飲用可消暑利水，舒緩身體及四肢困重。

材料（3-4人）：

粉葛1個（約半斤）、生熟薏仁2兩、白扁豆1兩、胡蘿蔔1條、蜜棗2粒、排骨

做法：

1.粉葛、紅蘿蔔去皮切細件；

2.生熟薏仁、白扁豆、蜜棗洗淨備用；

3.排骨汆水備用；

4.所有材料加兩公升水大火滾後轉慢火煲2小時即可。

記者：楊宛茜