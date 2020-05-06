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涉非禮兩女下屬　消防總隊目非禮罪表證成立

社會 16:35 2020/05/06

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案件在九龍城法院續審。（資料圖片）

52歲消防總隊目涉於半年間多次消防局及流動指揮車內等地方，分別非禮兩名女下屬，被控6項非禮罪、3項普通襲擊罪，案件今（6日）在九龍城裁判法院續審。其中1名女事主作供指，去年初工作時遭被告觸摸她面部、腰部及臀部等，她即到女休息室告知女同事，及後從新聞得知有另一名受害者，才向上司告發。

被告為陳耀康（52歲），被控於2018年8月至2019年3月期間，5次非禮及3次普通襲擊女事主X，以及1次非禮女事主Y，兩名事主案發時為被告下屬。

案件今續審，女事主Y作供指，於2019年1月22日工作時，被告進入房間後，站在她身邊，用手觸碰她面頰及下巴兩、三下，之後她離開房間，到有其他同事工作的地方，不料被告跟隨，並站在她身旁，觸碰她腰部，Y供稱當時退後，被告更觸摸她臀部，但其他同事正忙於工作，未有察覺被告行為。

Y續指，事後往女休息室，被告依然跟隨，她認為被告先摸面後摸腰等，是在「試水溫」，行為越來越過分，她便躲進休息室，再以手機發語音訊息給另一位女同事，告知對方遭被告非禮。及至兩個月後，Y供稱從新聞發現本案另一名女事主X也曾遭非禮，怕有下一位受害者，當上司問及工作上有否不愉快事件時才選擇告發，Y稱當初打算避開被告，「唔想搞大件事」。

辯方律師盤問Y時指，Y與被告曾於工作上有金錢糾紛，被告又曾拒絕透露與其他女同事有否曖昧關係，雙方產生積怨而令她誣衊被告，Y否認說法。裁判官裁定表證成立，案件押後至明天續審。

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記者：林欣樂

性罪行

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