【口罩供應】國外要求嚴格滯銷加上材料價格暴漲　內地大量口罩廠停工倒閉

▲ 內地大量口罩廠停工倒閉。

新冠肺炎疫情散播全球，各地口罩需求上升。中國安徽省月前突然設立多間口罩工廠，卻因材料價格上漲，加上外國對口罩要求變得嚴格而滯銷，最終倒閉。

口罩材料價格暴漲 大量口罩廠倒閉

根據微博一條影片可見，安慶一家口罩廠倒閉，滯銷的口罩堆滿地上。據了解，安徽省安慶一向是中國的口罩產業基地，在疫情爆發之後，突然多了數百家口罩工廠，但很多現時已經停工。商業數據網站「天眼查」的數據指，從1月23日武漢封城起至3月11日，內地共有5,489間生產口罩的企業註冊成立。

▲ 有內地網民拍到滯銷的口罩堆滿地上。（圖片來源：微博）

《新唐人》報道指出，一名口罩廠員工向記者證實當地口罩廠出現倒閉潮，這是因為口罩機及口罩材料價格暴漲，加上國外對口罩要求變得嚴格，無法賣至國外，最終只能倒閉。他又指，口罩中間的噴熔布現時一噸叫價70幾萬，成本非常高，令不少口罩廠做不下去。

口罩出口代理商：工廠完全沒有無菌車間

內地科技媒體「36氪」旗下「Tech星球」4月時曾登出一篇文章，口罩出口代理商陳國華（化名）透露，內地市面上的口罩廠亂象叢生，6成的工廠完全沒有無菌車間，大部分都是買部口罩機就開始生產。他自己去過口罩生產車間一次，發現：

根本沒法看，裡面全是灰塵不說，車間工人既不戴口罩，也不戴手套，直接用手整理口罩。這樣生產出來的口罩誰敢用，誰敢戴在臉上？

他也指出，內地很多小口罩廠都是服裝廠、機電廠臨時改裝，設備、技術達不到標準。很多口罩工廠都是花錢買資格證書，有些甚至不用買，廠商之間互相掛靠。這種情況是因為N95等高標準口罩相當缺乏，有生產能力的廠做不來，都是大廠拿到訂單後，再分給底下小廠，一起湊單完成。

▲ 內地口罩質疑參差。（圖片來源：微博）

內地網商平台「億恩網」創辦人魯泓海早前向國內供應商採購35萬個口罩，抽檢貨件時發現有口罩上黏有死蒼蠅，1袋口罩掛耳的帶子上有黑色污漬，另1袋口罩上有多個黑色污點。魯泓海表示，不少內地村民辦完營業執照後，買台機器就開始生產口罩，還有很多都是在自己的房子裡直接做口罩。

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責任編輯：王俊賢