【金像獎】《少年的你》連奪8獎成大贏家　曾國祥首封最佳金像導演：最好的母親節禮物

▲ 曾國祥首封最佳金像導演，《少年的你》連奪八獎成大贏家。

第39屆香港電影金像獎結果於今日下午公佈，電影《少年的你》勇奪八個獎項成大贏家，曾國祥更首次憑電影獲得金像獎「最佳導演」的獎項，他感謝電影團隊的努力，最後表示會把獎項轉贈媽媽，希望這是她收過最好的母親節禮物。

因應新冠肺炎疫情的關係，「第39屆香港電影金像獎」首次採用網上直播形式公佈賽果，主持人爾冬陞表示會盡快把獎項送到每位得獎人手上。

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▲ 曾國祥自2001年起擔任導演。（經濟日報圖片）

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電影《少年的你》連奪八個獎項，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳新演員、最佳編劇、最佳攝影、最佳服裝造型設計以及最佳原創電影歌曲，成為本屆金像獎的大贏家。

憑電影首次獲頒「最佳導演」的曾國祥表示衷心感激：「很感謝香港電影金像獎給我和團隊的肯定，這個劇組對我來說就是一個樂園，多謝一眾台幕後的付出。我覺得青春和少年很難能可貴，能把我眼中的少年世界表達出來並得到評審和觀眾的喜愛、認可，這是我作為電影人的幸福所在。」

▲ 曾國祥特別感謝媽媽，並把獎項當作母親節禮物。（instagram圖片）

事後他在其instagram再度發文抒發感想，又指這個獎項會是今年的母親節禮物：

很感谢香港電影金像獎！知道大家在疫情下已經盡了最大的努力讓今屆的電影和電影人能有機會得到表揚！ 從小到大，金像奬在我心目中一直有著不可代替的高度和地位，能夠獲得大家的認同，真的很難用言語去表達自己的感受！首先感謝我們電影的團隊，電影走的每一步都是因為有你們每一位的幫助和付出！感謝戲裡的每一位演員，謝謝你們的信任和感情的投入！ 感謝我的監製、師父和好朋友Jojo許月珍！謝謝你不僅教我怎樣去拍電影，也教了我怎樣去做人！ 最後我想感謝我媽媽。希望這個奬是你收過最好的母親節禮物...

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▲ 曾國祥憑《少年的你》封最佳導演。（經濟日報圖片）

現年40歲的曾國祥早年以演員身份出道，至2010年起開始兼任導演，首兩部電影《戀人絮語》與《指甲刀人魔》均與尹志文導演合作，當年更憑《戀人絮語》入圍金馬獎最佳新導演。過後開始獨擔大旗，於2016年執導的《七月與安生》更連續入圍多個電影獎項，更於第11屆香港電影導演會年度大獎獲得首個「最佳導演」獎項。

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