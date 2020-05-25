【天上再見】懷孕17周胎兒染色體有問題流產　準媽媽心痛過後深信天堂上相見

▲ 天主教神父陳志明一直致力為父母處理安葬流產胎，包括一位懷孕17周的胎兒。

在香港的法例中，不足24周的流產胎兒被視為醫療廢物，運往堆填區處理，對失胎父母造成二次傷害。直至去年4月政府成立首個公立墓園「永愛園」，不足24周的離世胎兒才得到專門安葬，令失胎父母稍為釋懷，將「醫療廢物」變成「天使」。

過去數年，天主教的陳志明神父致力協助失胎父母，處理安葬流產胎的事宜，成為「香港紅十字會人道年獎」2019得獎者。他的工作之一是親自跟失胎父母見面，了解他們的情況，透過信仰為他們提供安慰及指引。

陳神父分享，有一對夫婦在結婚不久後懷孕，那是2018年的夏天，夫婦對胎兒充滿期盼，滿懷緊張等待小生命的來臨。但在懷孕第17周的晚上，太太突然穿了羊水，血流不止，心痛的同時，心裡同樣不停流淚。

胎兒保不住 心痛不已

送院後，醫生告訴太太，胎兒保不住不能再活下去，她不敢相信，但也只能每日以淚洗面，默默祈禱。在住院期間，太太一直搜尋關於流產的資訊，無意中她閱讀了一篇文章，知道天主教有天使花園的設施，為小天使提供一個安息的地方，這時，她的心才頓時平靜下來。

從失去胎兒的那天起，太太回家後經常以淚洗面，情緒失控。胎兒安葬後，神父告訴她，「小嬰孩沒有犯罪，一定在天堂。」這句話讓太太感到平安，相信天父一切都會有安排。

夫妻一年後喜迎小天使

後來，太太知道胎兒因染色體的問題自然離開，她彷彿明白天父一定會為她安排另一位小天使陪在她身邊。就在2019年，胎兒離開的一年後，太太再次懷孕，一位小妹妹在12月來到他們家中。

生命充滿奇妙 重視我們的靈魂

陳神父深切感受到失胎父母無法接受子女的離開，但他表示，生命真的很奇妙，不是你想有便有，或是你沒有便沒有，而生命的結構更不只有肉體，更有靈魂，靈魂不死不滅。有時在那些小生命中，讓我們更能見到生命的真諦。在吃喝玩樂的同時，記得不要忽略我們的靈魂。

文章獲活水基金授權報道。

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責任編輯：梁節儀