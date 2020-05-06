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「銅芯抗疫口罩」由梁君彥家族生產？　消息強調：該廠無生產任何口罩

政治 17:02 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

消息指，立法會主席梁君彥家族的工廠，並無生產「銅芯抗疫口罩」

港府昨公布向全港市民派發的「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）研發，但港府拒絕透露生產商。今午有網民聲稱，口罩由「新興織造廠有限公司」生產，該公司董事包括立法會主席梁君彥胞弟梁嘉彥。可是，有消息人士向傅流螢指，新興織造廠並無負責「Cu Mask」口罩生產，批評有人以無限想像力造謠。

新興織造廠是立法會主席梁君彥的家族公司，董事包括其胞弟梁嘉彥、其子梁宏正。有網民今日下午於社交網站（6日）貼出該公司董事名字截圖，聲稱「CU Mask」口罩生產商是梁嘉彥，消息廣傳後被質疑涉及「利益輸送」。

消息人士指，新興織造廠無生產任何口罩，包括政府的「CU Mask」，又稱「該公司根本沒有如此科研技術，做到這個口罩」。至於為何網上有此流傳，消息估計，由於梁嘉彥是香港紡織及成衣研發中心的其中一名董事，所以令人聯想到新興織造廠有份生產。

對於口罩的生產過程，創新及科技局局長薛永恒今早接受電台訪問時表示，口罩由香港紡織及成衣研發中心研發，但他拒絕透露生產商，以免未來生產濾芯時，會被被其他國家或地區商人「截糊」。

撰文 : 傅流螢

政治 口罩 梁君彥

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