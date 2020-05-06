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蒙面賊刀劫天水圍新北江商場便利店掠近3000元現金　警方3小時後拘疑犯

社會 17:26 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

疑犯(中)被帶走調查。(曾秋文攝)

天水圍今日(6日)凌晨一間便利店發生劫案，一名身穿黑色衣物及戴口罩的男子，闖入天水圍新北江商場地下一間便利店，亮出利刀指嚇33歲男店員，劫走近3,000元現金後逃去。警方數小時後掩至天瑞邨一幢大廈截停疑犯，搜出3把利刀，再於疑犯寓所檢獲涉案之利刀及被劫現金，疑犯正被警方扣查。

元朗警區刑事總督察吳樹鴻表示，今晨3時54分，一名獨行賊到上址便利店，亮出一把57厘米長利刀，指嚇職員都並掠走2,900元現金，趙姓男店員於是報警，警員到場調查，但在附近兜截無果。案件中無人受傷，由元朗警區刑事調查隊跟進案件，並根據閉路電視錄影追查賊蹤。警方其後鎖定目標疑犯，今晨6時15分在天瑞邨一大廈27樓截獲疑犯，在他身上當場搜出3把利刀，其後再將他押至其寓所調查，檢獲涉案所用之利刀及贓款。

警方檢獲利刀、現金等證物。(曾秋文攝)

警方初步相信他是一名小食店職員，仍調查是否與其他同類案件有關。

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記者：曾秋文

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