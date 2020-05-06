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【金像獎】《金都》奪最佳原創電影音樂　林二汶：無論如何創作下去

娛樂 17:19 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

林二汶為鄧麗欣《金都》演出兼配樂。（劇照）

林二汶今年憑《金都》的電影配樂，獲第39屆香港電影金像奬最佳最佳原創電影音樂獎，二汶向傳媒分享激動心情。

她表示：「親愛的，恭喜您，親愛的，恭喜您，最親愛的，也恭喜您。我真的找不到任何一個字去形容這種感受，我甚至不能說這個是感受。只能說，我的腦袋和心還太年輕，捉不緊心中這是一個什麼東西。這一刻，我更感激生命在創作中繼續流動，生命在創作裡面川流不息，就如愛，就如一張照片，被照片記下的愛，永久保存，在創作裡面也是。」

她又道：「無論我們在哪裡，我們繼續寫下去吧！繼續用創作聯繫下去，不要分離，痛也別放棄。你是我今生最大的緣份，請你記得我很愛你，我會一直一直愛你，一直一直愛你。」

【金像獎】盧凱彤余靜萍憑《少年的你》獲獎　林二汶：渴望與你在紅地毯瀟灑走過

二汶分享喜悅心情。（取自IG )

二汶並稱：「感謝從事所有創作圈子的每一個人，謝謝你們繼續下去，我們每一個人的堅持，讓這個世間的愛，可以透過創作永不止息地聯繫下去。感謝香港電影金像獎，感謝各位評審，感謝《金都》台前幕後的每一位，感謝在配樂中提供全力協助的羅健邦，感謝參與《金都》配樂的每一位演奏家，感謝導演黃綺琳，感謝鄧麗欣，感謝Golden Scene，感謝整個創作團隊。最後，感謝我的師尊，我的老師，和我的同門，還有我最親愛的家人朋友。」

她說：「無論我們在哪裡，我們繼續寫下去吧，繼續用創作聯繫下去，不要分離，痛也別放棄。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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