【新冠肺炎】本港仍有105名確診患者留醫　其中一人情況危殆

▲ 近日天氣炎熱，不少市民也間中脫下口罩透氣。（黃建輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日（６日）並沒有新增個案，衞生防護中心及醫管局下午沒有召開疫情記者會。計及今日，本港已連續17日錄得零本地個案，本港至今累計有1,040宗確診個案，另有1宗疑似病例。

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醫管局指截至今日中午12時，過去24小時共有12名確診病人康復出院 (個案編號︰29, 119, 124, 454, 483, 560, 664, 712, 801, 871, 1027, 1036)，至今共有932名確診及疑似病人康復出院。

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現時共有105名確診病人分別於14間醫院留醫，其中一人情況危殆 （個案編號： 595），六人情況嚴重（個案編號：338, 417, 461, 698, 713, 857），其餘98人情況穩定。

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而目前公立醫院負壓病床數目為1231 張，使用量為37.4%；負壓病房數目為666 間，使用量為52.3%。

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記者：伍瑋瑋