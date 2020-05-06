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【新冠肺炎】本港仍有105名確診患者留醫　其中一人情況危殆

社會 17:25 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

近日天氣炎熱，不少市民也間中脫下口罩透氣。（黃建輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日（６日）並沒有新增個案，衞生防護中心及醫管局下午沒有召開疫情記者會。計及今日，本港已連續17日錄得零本地個案，本港至今累計有1,040宗確診個案，另有1宗疑似病例。

【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴

醫管局指截至今日中午12時，過去24小時共有12名確診病人康復出院 (個案編號︰29, 119, 124, 454, 483, 560, 664, 712, 801, 871, 1027, 1036)，至今共有932名確診及疑似病人康復出院。

【銅芯抗疫口罩】CuMask 7時起接受登記逾3萬人輸候　實測3分鐘完成登記
 
現時共有105名確診病人分別於14間醫院留醫，其中一人情況危殆 （個案編號： 595），六人情況嚴重（個案編號：338, 417, 461, 698, 713, 857），其餘98人情況穩定。

【銅芯抗疫口罩】CuMask 已逾50萬人登記　薛永恒：每名市民可額外為5位親友登記領取
 
而目前公立醫院負壓病床數目為1231 張，使用量為37.4%；負壓病房數目為666 間，使用量為52.3%。

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記者：伍瑋瑋

 

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