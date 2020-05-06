工程公司前助理項目經理涉收受非法佣金　判200小時社會服務

▲ （經濟日報資料圖片）

維達地基工程一名31歲前助理項目經理涉就一個私營靈灰安置所建築工程，向五金零售商索取及接受非法佣金，違《防止賄賂條例》，早前被廉政公署起訴，今判200小時社會服務。

案情指，維達地基工程有限公司31歲前助理項目經理梁緯綸涉約於2017年7月，被指派物色一間五金零售商，為屯門青山村一個私營靈灰安置所建築工程供應五金材料及設備；及後接觸一名五金零售商東主，並向對方索取訂單款項的1成作為佣金，惟遭東主拒絕。

梁緯綸其後接觸另一名五金零售商新恒發五金公司41歲東主賴茂堅，二人同意佣金比率為5%。維達於2017年8月至2018年7月期間，向新恒發批出總值逾20萬元的訂單。

案情透露，梁緯綸承認從新恒發收取3張共逾5500元支票，以及一筆現金款項。廉署調查發現，涉案非法佣金總值逾9600元。

梁緯綸早前承認兩項罪名，即一項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》，及一項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》；今日在屯門裁判法院被判刑，須履行二百小時社會服務。

至於賴茂堅亦因涉案而被廉署起訴，承認一項與梁緯綸同被控的串謀使代理人接受利益罪名後，早於去年12月被判處須履行120小時社會服務。

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責任編輯：陳正怡