【十八年後的終極告白】江欣燕不強求尋伴侶享受自由　不愛依賴別人：安全感是自己給自己

▲ 江欣燕寧願靠自己也不想依賴男人。

江欣燕於2013年宣布與吳積遜結束12年的婚姻，縱然婚姻失敗，他卻未有因而對愛情失去信心，52歲的她依然冀盼找個伴侶，但抱持著隨緣心態。江欣燕接受TOPick專訪，大談現在的愛情觀，她覺得女人不應依靠伴侶給予安全感：「相互依賴並非最好，每個人應該做自己，安全感是來自自己。」

而於近日播映的TVB劇集《十八年後的終極告白》內，江欣燕與林嘉華合演夫婦，而黃智雯飾演兩人的女兒。

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▲ 江欣燕於劇裡挑戰演母親角色。（電視截圖）

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江欣燕有自信心

這次是江欣燕首次演人母角色，她只考慮了一段短時間：「演技上，很有信心；年齡上，也不介意。因為我可以生得出她，不過我向來予觀眾活潑形象，智雯又比較成熟而已。今次角色形象我參照了媽咪，拿她衣櫃內的衫來穿。另外用上『方法演技』，很投入去演出。」

不過事實她與智雯年齡只相距15載而已，卻要跟對方演母女，外間不少人替她不值，她卻反而不以為然，亦沒有女藝人所謂的心理包袱：「首先，你自己別當是一回事，只要集中投入去演，每個角色也是我演藝人生的一部份，不需要有太多雜念，當你介意的時候，只因對自己沒信心，但我並沒有欠自信心。」

▲ 江欣燕不強求愛情。（黃建輝攝）

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江欣燕不愛依賴

眼前的江欣燕爽朗又自信，了解自己追求的是甚麼。

7年前，她宣布跟吳積遜結束12年的婚姻，現在的她享受單身的快樂，覺得這份自由很可貴：「這幾年間認識了好多新朋友，但並非很深入的一段關係，我不知幾享受重回『少女時期』的生活，那種無憂無慮，不需要為對方負上很大責任，可以將全副心機放於自己身上。」

江欣燕對愛情的看法改變了：「最終都需要找個伴侶，但我不急，緣份到了Mr.right便會出現。就算找到了，都不會看得很重，譬如疫情下怕無法相見，有些人想著要同居，但我不會這樣想吧。」

▲ 江欣燕認為伴侶間不應過份依賴。（黃建輝攝）

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愛情除相互陪伴，二人也是獨立的個體，江欣燕覺得不應太依賴伴侶：「或者另一半比我更病呢？Who Know？靠自己吧，女人不可以想著靠另一半，相互依賴並非最好，每個人應該做自己，這才是最美好。」

江欣燕續說：「年輕時希望有人養自己，可以好懶散，如果男方有錢的話，更可以亂揮霍，但當你走過了大半生，便明白這並非我最想要的，我最開心是復出工作，找到一個合適位置。」

有些人會覺得金錢可帶來安全感，江欣燕卻不認同：「安全感是自己給自己，有錢亦可以欠缺安全感，怕人騙我或者搵我著數，所以不要顧慮太多。」

▲ 52歲的江欣燕保養得宜。

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江欣燕生酮飲食keep fit

今年52歲的江欣燕保養得宜，原來3年前她曾經靠生酮飲食去減肥：「不吃任何澱粉質及含糖食品，只吃椰子酒及菜，期間我又進行斷食，從而燃燒體內脂肪。」

除注意飲食外，江欣燕亦減少應酬：「我現在好錫身，不會浪費精力去飲通宵。以前去朋友生日派對，我比壽星玩得加投入，現在覺得宅在家更開心。」

有自信的人，不會天天埋怨別人，而是對自己有要求，同時隨遇而安。

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記者：游艾維