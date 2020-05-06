【幼兒濕疹】與塵蟎同眠易誘濕疹　護士媽媽教4招KO家中塵蟎防敏感

▲ 護士媽媽教5招KO家中塵蟎防敏感。（iStock圖片）

香港天氣潮濕，十分容易滋生塵蟎。塵蟎（dustimites）屬蛛形綱（Arachnida）節肢動物，有8隻附吸盤的腳，可吸附在棉被、枕頭、床褥等，大小約0.3毫米。塵蟎最喜歡三樣東西：溫暖、潮濕和吃皮屑，所以我們的床褥、被和枕頭是它們五星級的家！

雖然不是每一個濕疹患者都一定是對塵蟎敏感，但處理塵蟎問題可以改善皮膚痕癢問題，大大改善睡眠質素。話說大魚媽的濕疹寶寶有輕微的塵蟎敏感，大魚媽用了以下方法杜絕塵蟎後，才發現以前上床睡覺時的皮膚痕癢消失了，原來很多塵蟎住在我的床！

1. 抽濕

睡房放置抽濕機，不是晚上睡覺時開，因為會令皮膚太乾，是日間無人睡覺時開，儘量降低室內濕度至百份之五十以下，令塵蟎乾死。

2. 防塵蟎寢具

坊間有好多防塵蟎寢具例如床單、被袋等。一般床上用品所用的布料，由於纖維之間的縫隙較大，微細的塵蟎可自由穿梭布料空隙覓食及繁殖，因此不能防蟎。

而防蟎床上用品多採用物理性防蟎原理，例如在織物上壓上膠膜（laminates）、採用微細纖維（microfibers）和以編織（woven）或非編織（non-woven）方法組成，令纖維間的縫隙或孔洞變得細小，令結構更緊密，以防止塵蟎通過。

不過，這類寢具不宜經常清洗，因部分防塵蟎床上用品經過多次洗滌後，纖維之間的縫隙可能變得不夠緊密。因為防塵蟎床品價錢會比較貴，不想花太多錢的可參考以下其他方法。

3. 毛公仔不可放床上

毛毛公是仔塵蟎溫床，千祈不可放床上啊！

4. 床品清潔

定期更換和清潔床單床鋪，每星期以約60℃熱水清洗床單、枕套。床褥可用吸塵蟎機清潔（防塵蟎床單則要看清潔指示）。

如果可以的話定期在陽光下曬床褥，如果不能曬太陽，可以用丁香、迷迭香、尤加利等精油加入梳打粉灑上床褥，靜待一小時後用吸塵機吸走。

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

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