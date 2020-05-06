【第二輪防疫抗疫基金】美容院、按摩院及派對房資助下周一接受申請【附申請資格及詳情】

▲ 計劃預計可惠及約12,400間美容院及按摩院和約500間派對房間。(資料圖片)

政府將於下周一（11日）在第二輪「防疫抗疫基金」下推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，支援受疫情及不同防疫抗疫措施影響的美容院、按摩院及派對房間，政府指，基金已預留11億元撥款推行計劃，預計可惠及約12,400間美容院及按摩院和約500間派對房間，預計將於本月下旬起開始陸續發放。



計劃下，每間合資格美容院及按摩院會按其員工人數獲發放一次過分層階的資助，分別為3萬元、6萬元及10萬元，而每間合資格派對房間則會獲發放一次過4萬元的資助。

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對美容院及按摩院的資助：

合資格的處所須為提供最少以下一項為非醫學目的而進行的服務作為主要業務：

(a) 皮膚及面部護理服務； (b) 體重控制和纖體服務； (c) 美甲服務； (d) 紋身及／或穿環； (e) 改善脫髮及／或理髮； (f) 按摩及／或水療護理； (g) 足底按摩；及／或 (h) 對身體任何部位的其他美容、護理、美體及／或按摩服務；

申請者在香港固定地址以獨立經營模式營運；有關處所及提供的服務必須於2020年4月10日前已經營業；及有關處所並不受惠於第二輪基金下其他以營業處所為基礎的資助計劃，例如浴室、會址或健身中心。

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連鎖美容院及按摩院（隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營）可獲得最多300萬元的資助。美容院及按摩院經營者在申請時需提交證明文件以核實申請資格，包括有效的商業登記證、店鋪的地址證明、店鋪外部及內部的近照，以及顯示員工人數及名字的強積金供款結算書等。如美容院或按摩院能符合計劃的所有申請資格，但未能提交強積金供款結算書，該美容院或按摩院仍然可以申請是次資助。不過，該美容院或按摩院只會獲批層階最低的資助金額（即3萬元）。



對派對房間的資助：

合資格的處所須符合以下條件：

(a) 主要業務為提供實體室內場所作短期商業租賃，以舉辦私人活動／休閒或娛樂性質的聚會； (b) 相關處所必須為在香港固定地址的獨立處所； (c) 使用該處所必須進行預訂，並不接待任何未經預約的顧客；及 (d) 業務須透過網絡平台以進行營銷及／或預訂。公眾可透過預訂平台、社交媒體帳戶、電郵、即時通訊軟件（例如WhatsApp 或WeChat）或電話進行預訂；

有關處所必須於2020年3月28日前已經營業；不屬於一個業務性質不同的經營場所內或是附屬於該場所（例如酒店、賓館、會所、餐飲場所、公共娛樂場所、學校、培訓中心、體育館、商務／秘書服務中心、共享工作空間等）；不是一個可用作運輸用途的工具（例如巴士、電車、船隻）；及並不受惠於第二輪基金下其他以營業處所為基礎的資助計劃，例如會址。每間合資格的派對房間會獲得一次過4萬元的資助。



派對房間經營者在申請時需提交證明文件以核實申請資格，包括有效的商業登記證、派對房間的地址證明、派對房間外部及內部的近照，以及進行營銷及／或預訂的網上平台、社交媒體帳戶、電郵、即時通訊軟件或電話號碼等資料。

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社會企業營運的美容院、按摩院或派對房間：



計劃同時涵蓋由社企經營並符合上述申請資格的處所。如社企營運的處所持有商業登記，必須透過計劃專設的網上系統提交申請；如該類經營者沒有商業登記，則須透過熱線（2864 2993）或電郵（sebc@hkcss.org.hk）直接聯絡香港社會服務聯會（社聯）以取得其簽發的證明書及遞交申請表。這類經營者須符合下列條件：載列於社聯編製的《社企指南》；或獲香港社會企業總會頒發社企認證；或受惠於政府資助，如社會創新及創業發展基金、「伙伴倡自強」社區協作計劃和「創業展才能」計劃。

為方便商戶申領資助和提升審批效率，計劃只接受商戶於專屬網上申請系統提交申請。商戶可透過個人電腦或智能手機提交申請及上載相關證明文件。商戶無須急於在申請期首天遞交網上申請，因為計劃並非以先到先得的形式處理。上述申請安排與第一輪基金「零售業資助計劃」的安排大致相同。



計劃的申請期為5月11日至5月17日。計劃的網上申請系統網址為bmpsubsidy.gov.hk。網上申請系統將於5月11日早上9時開始運作，申請的截止時間為5月17日晚上11時59分。



每間合資格的美容院、按摩院及派對房間的處所只可申請一次，亦只會獲批一次資助。如政府就同一處所地址收到多於一份申請，因難以判斷相同申請的優次，該處所的重複申請將不會受理。申請者須注意，在審批過程中，政府會就申請者所提交的商業登記證及其他證明文件作全盤考慮，並不會單憑商業登記證上所顯示的業務性質來決定申請人是否符合申請資格。此外，政府會就申請者提交的商業登記資料與商業登記署的行政紀錄作出核實，以確認有關處所是否於計劃要求的指定日期前已經營業。因此，商戶無須為遞交申請而更改其商業登記的資料。

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責任編輯：蘇文軒