【飲食速報】都爹利會館推出晚市懷舊點心放題 逢周三至五任食點心5小時【內附訂座連結】
精明消費 17:52 2020/05/06
近月在疫情影響下，坊間不少餐廳推出放題任食吸客。位於中環的中菜廳都爹利會館，最近就以香港充滿活力的80年代為主題，化身老香港，於晚市時段推出「懷舊點心夜」，有全新點心任點任食餐單，每位只需268元。
都爹利會館的「懷舊點心夜」放題，會由即日起逢星期三至星期五下午6時起，於4樓會客廳推出，食客可任食x小時，無限量享用超過30款懷舊點心、街頭小食及甜品，而絕跡香港的點心車亦會捲土重來，向香港80年代的黃金時代致敬。
任點任食餐單包括多款手工製的傳統港式點心，如筍尖鮮蝦餃、潮州蒸粉粿、鵪鶉蛋燒賣、自家製XO醬蒸排骨、醬皇蒸鳳爪及四寶雞扎等。
而每日新鮮焗製及即點即炸的點心就有叉燒餐包、煙香蝦春卷及蛋撻等，亦有多款香港地道街頭美食如碗仔翅及咖哩三寶等，甜品則有懷舊陳皮紅豆沙、白糖糕及芝麻卷等。
食客亦可以每位$148加配兩小時無限量任飲優惠，包括指定紅白餐酒、烈酒、汽水及啤酒等，需於網上訂座。
網上訂座電郵︰reservations@duddells.co
都爹利
地址：中環都爹利街一號上海灘3樓及4樓
電話：2525 9191
記者︰黃依情