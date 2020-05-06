【為母則強】20歲兒患嚴重自閉症智商如2歲BB　單親媽倪詩蓓肩負天職願照顧一生

▲ 一代花旦倪詩蓓成為單親媽媽，為照顧好20歲的自閉症兒子，不惜放棄大好姻緣。

每個孩子都是媽媽的心肝寶貝，縱然是「星星的孩子」。一代麗的花旦倪詩蓓與著名漫畫家黃玉郎育有20歲兒子Royce，兒子2歲多時證實患上嚴重自閉症，更被診斷終生只有2歲智商，及後倪詩蓓與黃玉郎因感情問題分開，倪詩蓓獨力帶著兒子移居新加坡過新生活，並積極為兒尋求醫療奇蹟。

自閉症孩子被稱為「星星的孩子」，簡稱「星兒」，因自閉症患者不擅與人交際，就像外星人的內心神秘莫測，更經常講「外星話」難以溝通，惟有星兒的父母能理解其內心。倪詩蓓形容「外星人」兒子就像卡通片《天線得得B》的主角，但天線接收失靈。

▲ 倪詩蓓（後中）是哥哥張國榮的初戀情人，曾於80年代初合演電視劇擦出愛火。（倪詩蓓facebook圖片）

父母照顧星兒與正常孩子一樣，都需要投放大量時間。倪詩蓓24小時貼身照顧Royce20年，縱使母子難以溝通，但彼此內心仍有感應，「他動一動，我就知道他想做甚麼。」

自閉兒4歲才能說出英文字

20年前Royce出生時，倪詩蓓為家庭放下演藝工作，可惜好景不常，在兒子2歲時，倪詩蓓覺得他說話有問題，每天努力向兒子講故事、教Phonics和flash card，並帶他尋求言語治療、音樂治療等，最終證實兒子患有自閉症，令倪詩蓓感到晴天霹靂。

▲ 自兒子證實患上自閉症，倪詩蓓便盡心盡力為兒子尋求治療。（受訪者提供相片）

當時專家未能評估其自閉症的嚴重程度，性格樂觀的倪詩蓓認為，Royce仍有機會做回正常孩子，努力把握6歲前的治療黃金期。直到兒子4歲多，終能吐出英文單字及短句，令倪詩蓓滿有希望。

移居新加坡醫療好生活較舒適

就在同時期，倪詩蓓與黃玉郎為兒子的問題摩擦漸多，影響了感情，最終分手而成為單親媽媽。倪詩蓓毅然帶同Royce前往新加坡展開新生活，並繼續在當地尋求治療，她更重拾課本進修兒童教育，好好學習如何照顧自閉兒。

新加坡醫療服務好，而且沒有香港那麼壓迫，對孩子的成長較好。

▲ 倪詩蓓早年帶兒子移居新加坡，有感當地居住環境比香港少壓迫感。（受訪者提供相片）

到了6歲治療黃金期完結，Royce仍沒多大進展，倪詩蓓雖感失望但不絕望，她曾見過有自閉兒9歲時突然開竅變「開籠雀」，可惜奇蹟沒有降臨在Royce身上。

另有語言發展遲緩及聲音敏感症

直到他10歲，倪詩蓓終接受現實，兒子終生只會有2歲智商。他同時有語言發展遲緩及聲音敏感症，聽在他耳裏，一般人的說話聲有如電鑽聲般難受；看在他眼裏，一些疏窿物品或地上鋪設的大塊階磚，也會產生3D效果，令他不期然左閃右避。

我不再摧谷兒子學習，只求他學會自理能力。

▲ 兒子Royce是倪詩蓓的心肝寶貝。（倪詩蓓facebook圖片）

自閉兒精力過人從不「打喊路」

倪詩蓓改變育兒方針，只求「2歲BB」Royce能照顧自己，單是教他著衫，倪詩蓓已花上數年。當自閉兒踏入青春期，倪詩蓓更遇上鬥力難題，令她周身損傷，長期睡眠不足，每日最多只睡4小時。

我從未見過兒子「打喊路」，星兒其中一個問題是精力旺盛、力大無窮，晚上毫無睡意，他14歲時情況最差，半夜一直呆坐，氹他睡覺要花足數小時。

15歲時，已身高5呎10的Royce有晚又不願睡覺，還發脾氣大力推跌玩具櫃壓傷媽媽，令倪詩蓓受腳傷撐了10個月拐杖，至今仍有如風濕的後遺症。倪詩蓓其後接受醫生建議，讓他服用低劑量藥物幫助入眠，才改善了問題。

▲ 倪詩蓓明言，只要兒子快樂，她就快樂。（受訪者提供相片）

媽媽︰你快樂所以我快樂

縱使照顧星兒心力交瘁，但她認為不能用「慘」字去形容，她享受與兒子度過的每一天，就像王菲的歌曲《你快樂所以我快樂》，兒子快樂，媽媽就快樂。

今天不知明天事，人生不能計劃太多。我對兒子是永不放棄，照顧孩子是媽媽的天職。

近年倪詩蓓帶同兒子回流香港，開設了小model班培育有演藝天份的小孩，並到電台開咪做訪談節目，所賺取的收入都是為兒子的將來鋪路。她安排了兒子入住重度特殊學校宿舍，有其家人幫忙照顧，而爸爸黃玉郎也不時帶兒子外出玩耍。

兒子自出娘胎，倪詩蓓已決定將自己的青春奉獻給兒子，拒絕了多位追求者，專心照顧兒子到永遠，絕不後悔。

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記者︰林綺玲