觀塘擬建音樂噴泉乏諮詢　區議員入稟申司法覆核

▲ 觀塘區議員梁凱晴及東九龍社區關注組成員鍾健華日前入稟高等法院提出司法覆核。

觀塘區議會早前通過動議，叫停觀塘海濱的音樂噴泉項目，惟民政事務總署未有理會有關動議，並繼續有關工程，觀塘區議員梁凱晴及東九龍社區關注組成員鍾健華日前入稟高等法院提出司法覆核，要求推翻當局相關決定，並要求法庭下令署方需進行正式的公眾諮詢。



申請人梁凱晴及鍾健華；答辯人民政事務總署、立法會財委會及民政事務委員會。入稟狀中指，前特首梁振英於2013年的施政報告中推行社區重點項目計劃，當中包括花費逾5,350萬元於觀塘海濱興建音樂噴泉。觀塘區議會於今年1月7日已通過動議，要求暫緩有關項目，但民政事務總署卻以工程已展開為由而未有理會。



申請人於入稟狀中質疑，立法會民政事務委員會於2017年決定支持有關項目的做法，有欠公平及違反程序公義，因為民政事務總署未有與觀塘居民進行正式的公眾諮詢，而只是依賴民建聯進行的民調，署方的做法亦違反有關其職責的指引，以及在拒絕理會區議會動議時犯下法律錯誤。

入稟狀中續指，觀塘居民對於公眾諮詢有合理期望，因為政府一直表明，社區重點項目計劃將會由各區區議會積極參與，但當局最終卻未有進行公眾諮詢，只是依賴民建聯所進行的民調結果，而有關民調更並非一個恰當的調查。

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記者：楊詠渝