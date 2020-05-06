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擬主教山建醫院被高度限制　聖公會入稟申覆核要求城規會撤銷決定

社會 18:16 2020/05/06

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聖公會入稟高等法院申請司法覆核。

聖公會計劃在中環主教山興建25層高私家醫院，其後遭城規會限制建築高度為主水平基準以上80米，聖公會早前入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭撤銷城規會的高度限制決定，以及頒令城規會重新考慮有關決定。聖公會指城規會基於歷史保育考慮而限制建築高度，行為超出《城市規劃條例》所賦予的權力，且未有公平地給予聖公會回應機會。

申請人為香港聖公會，答辯人為城市規劃委員會。入稟狀中提及，聖公會於2018年向城規會申請放寬中環主教山的建築高度限制，後於2019年5月10日獲放寬主教山建築高度至主水平基準以上135米，但其後城規會於同年12月6日的會議中，因歷史保育考慮原故，將建築高度限制至主水平基準以上80米，而聖公會一方則於12月27日獲城規會發信通知。

入稟狀指，城規會並非負責歷史保育的公營機構，《城市規劃條例》未有賦予的相應權力，因此在審核過程中不應作出有關方面的考慮，而且城規會在審核過程中一度放寬限制，但在閉門會議後卻重新收緊高度限制，行為帶有明顯的前後不一致，加上城規會於2019年，在審核過程中作出有關考慮時，亦重未知會聖公會及給予聖公會回應的機會，城規會的決定明顯構成程序不公。

聖公會一方遂入稟申請司法覆核，要求法庭撤銷城規會的高度限制決定，及頒令城規會重新考慮有關決定，並要求法庭頒令城規會擱置主教山的審議程序，惟相關申請早前已被駁回。

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記者：王仁昌

司法覆核 城規會 香港 中環

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