【2020母親節】豐澤網店大減價低至6折　過百款家電+美容儀+音響孝敬媽媽

▲ 豐澤網店由即日起5月10日舉行大減價低至6折！（圖片來源：豐澤網店）

母親節快到，豐澤網店由即日起5月10日精選了5大類別產品激減低至6折！多款家電、美容儀及科技產品等都有優惠，大家可趁機購買禮物哄媽媽歡心。為大家推介一些超值產品。

▲ 網店內有多款減價產品。（截圖來源：豐澤網店）

Fit爆靚媽：

ELEEELS X1T 深層肌肉振擊儀 原價：HK$3,299 優惠價：HK$2,480

▲ （圖片來源：豐澤網店）

APPLE Watch Series 4 GPS + 流動網絡 不鏽鋼錶殼 原價：HK$4,999 優惠價：HK$3,399

▲ （圖片來源：豐澤網店）

大廚媽媽：

TOSHIBA 東芝 ERND300HKXR 水波爐 原價：HK$4,998 優惠價：HK$3,880

▲ （圖片來源：豐澤網店）

扮靚型媽：

PHILIPS 飛利浦 BRI923 彩光脫毛器 原價：HK$3,498 優惠價：HK$2,618

▲ （圖片來源：豐澤網店）

PANASONIC 樂聲牌 EHSC65 面部潔膚儀 原價：HK$1,180 優惠價：HK$885

▲ （圖片來源：豐澤網店）

科技潮媽：

GOOGLE 谷歌 Home (美版) 智能家居助理 原價：HK$699 優惠價：HK$629

▲ （圖片來源：豐澤網店）

Happy Plugs Air 1 耳機 原價：HK$698 優惠價：HK$488

▲ （圖片來源：豐澤網店）

健康媽媽：

Air Supply AS180i 穿戴式負離子空氣淨化器 原價：HK$898 優惠價：HK$763

▲ （圖片來源：豐澤網店）

eHC 智能手環 原價：HK$598 優惠價：HK$538

▲ （圖片來源：豐澤網店）

此外，現在憑DBS信用卡簽賬指定金額，可享高達$510「一扣即享」折扣！於網店用Visa卡再額外送$70電子現金券。

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責任編輯：王芷瑩