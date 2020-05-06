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【2020母親節】豐澤網店大減價低至6折　過百款家電+美容儀+音響孝敬媽媽

精明消費 19:16 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

豐澤網店由即日起5月10日舉行大減價低至6折！（圖片來源：豐澤網店）

母親節快到，豐澤網店由即日起5月10日精選了5大類別產品激減低至6折！多款家電、美容儀及科技產品等都有優惠，大家可趁機購買禮物哄媽媽歡心。為大家推介一些超值產品。

網店內有多款減價產品。（截圖來源：豐澤網店）

Fit爆靚媽：

ELEEELS X1T 深層肌肉振擊儀　原價：HK$3,299　優惠價：HK$2,480

（圖片來源：豐澤網店）

APPLE Watch Series 4 GPS + 流動網絡 不鏽鋼錶殼　原價：HK$4,999　優惠價：HK$3,399

（圖片來源：豐澤網店）

大廚媽媽：

TOSHIBA 東芝 ERND300HKXR 水波爐　原價：HK$4,998　優惠價：HK$3,880

（圖片來源：豐澤網店）

 

扮靚型媽：

PHILIPS 飛利浦 BRI923 彩光脫毛器　原價：HK$3,498　優惠價：HK$2,618

（圖片來源：豐澤網店）

PANASONIC 樂聲牌 EHSC65 面部潔膚儀　原價：HK$1,180　優惠價：HK$885

（圖片來源：豐澤網店）

科技潮媽：

GOOGLE 谷歌 Home (美版) 智能家居助理　原價：HK$699　優惠價：HK$629

（圖片來源：豐澤網店）

Happy Plugs Air 1 耳機　原價：HK$698　優惠價：HK$488

（圖片來源：豐澤網店）

健康媽媽：

Air Supply AS180i 穿戴式負離子空氣淨化器　原價：HK$898　優惠價：HK$763

（圖片來源：豐澤網店）

eHC 智能手環　原價：HK$598　優惠價：HK$538

（圖片來源：豐澤網店）

此外，現在憑DBS信用卡簽賬指定金額，可享高達$510「一扣即享」折扣！於網店用Visa卡再額外送$70電子現金券。

豐澤網店請【按此

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

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