議員陸續收到「銅芯抗疫口罩CuMask」　林健鋒︰宜設計多種款式讓一家大細識別

▲ 林健鋒率先試用Cu Mask，認為外觀見仁見智，但可以增加不同款式。

港府向全港市民派發「銅芯抗疫口罩」（CuMask），今日（6日）起接受登記，但有不少市民對其外觀有意見。立法會議員已經陸續收到CuMask，經民聯林健鋒更率先試用，認為外觀見仁見智，而款式多變亦有實際用途。

設立「匯愛CareHK」口罩工廠的林健鋒，收到CuMask後便立即試用。他解釋，要多使用不同口罩作比較，已經用過十多款口罩，但始終用慣自家製品，認為其生產的口罩最為舒服，不過Cu Mask亦頗舒服，雖然相對侷促。

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對於市民關注CuMask的外觀，林健鋒認為見仁見智，但全港生產大量卻只得一款，或令家庭清洗過後會掉亂口罩，市民或要以記號作識別，所以認為可以考慮在設計上有不同。

▲ （鄭松泰Facebook）

另外，熱血公民鄭松泰、專業議政梁繼昌分別在Facebook上稱，收到由創新及科技局局長薛永恒送上的CuMask。二人不約而同提及CuMask的外觀，其中梁繼昌亦關注CuMask的尺寸，稱CuMask太大，恐怕未能緊貼面部，不能發揮口罩的功能。

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