房協捐款近90萬予5間食物銀行　管理層有份出資一半

▲ 房協主席陳家樂（左三）、行政總裁陳欽勉（左一），今日往多間食物銀行捐出善款。（房協圖片）

疫情持續，房屋協會今（6日）宣布，捐款逾88萬元予5間食物銀行，以及協助受疫情影響而有經濟困難的房協屋邨住戶。

房協席陳家樂、行政總裁陳欽勉等管理層，合共捐款逾44萬，而房協則於公司帳目「1:1」捐出逾44萬元，合共近90萬元，支援5間食物銀行，包括循道衛理觀塘社會服務處、東華三院慧妍雅集善膳軒、齊惜福、惜食堂及食德好。

▲ 房協管理層到「齊惜福」捐贈支票。（房協圖片）

房協管理層今日到過3間食物銀行，向受助機構送上善款支票，房協於fb發文，稱「希望小小心意，可以幫到有需要的市民」。

房協早前更曾準備3.6萬個「愛心抗疫包」，分派予員工及轄下屋邨租戶。抗疫包內有2個掛頸式抗菌包、口罩夾2個，以及由「房協獎學金同學會」義工繪製的抗疫小冊子，以漫畫形式介紹抗疫資訊。

另外於疫情期間，房協亦曾提供減租等紓困措施，幫助轄下租戶。

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責任編輯：吳卓峰