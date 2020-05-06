為爸媽送上呵護型AI智能牙刷 最新Oral-B GENIUS X登場

回到家中各有各忙，搬咗出去住更難常見面……你上次同爸媽見面食飯係幾時？慶幸自己的爸媽也算得上是「潮爸潮媽」，即使近日少了跟他們見面，但因為他們總是「機」不離身，更學識FACETIME，總算有時間多了解彼此近況！

爸媽的結婚紀念日快到了，他們近來都是少外出，我便想到為他們買最喜歡的食物在家慶祝一番！最近韓劇大熱，我便外賣了韓式炸雞，再加上媽媽最喜歡的綠茶流心蛋糕，點知，身為「甜品控」的母親大人頓時收起笑容，原來她近來牙齒不好，常常流牙血，咬不到煎炸食物，牙齒對甜食又開始敏感。當知道她的牙齒不適，無法享受自己喜愛的美食，為人子女心裏始終難受。

▲ 原來爸媽因為口腔問題，已經不能像以往一樣享受綠茶蛋糕、炸雞等美食。

其實，若非他們透露，實在難以察覺到他們身上這些微細的牙齒健康變化，大概只是覺得我日常工作已經很忙，不想再給我增加負擔吧。

▲ 母親節就要到，送上健康實用禮物，代替我時刻陪伴父母。

關心父母的方式之一：送健康實用禮物

爸媽經常愛護我們，可惜我又無法時刻陪伴他們身邊，所以我決定為他們送上Oral-B GENIUS智能牙刷系列替我照顧他們的牙齦健康！Oral-B最新推出GENIUS X玫瑰金AI智能牙刷，是旗艦型號，單看玫瑰金顏色已經高貴大方，再襯上花紋獨特的USB充電盒，不只方便攜帶更加醒目有型，媽媽一定喜歡！

▲ GENIUS X玫瑰金AI智能牙刷，配送0.01MM超細毛護齦刷頭，輕柔呵護牙齦，右：GENIUS 9000系列另有型白顏色選擇。

當然除了外型，電動牙刷的潔淨力亦非常重要，而我選擇GENIUS系列的另一原因，正因為它的刷頭形狀——Oral-B特有的圓形刷頭！它能完好包覆及清潔每顆牙齒，對比普通手動牙刷更有效清除高達99.8%牙齦線上牙菌膜，清潔難刷口腔部位，如大牙後方及牙齦線下的牙肉位置！

既然稱得上是Oral-B GENIUS AI智能旗艦級電動牙刷，其智能之處在於可透過藍牙接駁「Oral-B App」，精準根據牙齒傾斜角度，識別不同口腔區域，記錄刷牙流程，就好像有一位智能牙醫在你身邊指導刷牙，享受好似洗牙般的潔淨感覺！

▲ Oral-B GENIUS Ｘ可連接至免費下載的Oral-B App，記錄口腔健康，讓智能牙醫天天守護在爸媽身邊。

如此智能的牙刷，又易唔易使用？放心，Oral-B的智能電動牙刷十分容易使用，更可輕鬆達到牙醫建議的刷牙時間，即睇以下的實用小貼士！

Q：用智能電動牙刷有甚麼好處？

A：手動牙刷未必能有效清潔難刷部位。Oral-B的電動牙刷系列特有小頭圓形刷頭，可完整包覆牙齒，深入難刷部位逐顆清潔，GENIUS更新增AI動態追蹤裝置，能偵測刷過的口腔位置，令你不會漏刷任何一處！平時忙起上來，隨便刷兩下就當作完成，GENIUS系列內置兩分鐘計時裝置，可以輕鬆達到牙醫建議的2分鐘刷牙時間。

Q：電動牙刷如何呵護牙齒？

A：Oral-B GENIUS電動牙刷系列內置三重壓力感應器保護牙齦，避免因刷牙力度過大而傷害牙齦，並於刷牙力度過大時停止；牙刷握柄亦會同時轉為轉速較慢的敏感呵護模式。

▲ Oral-B GENIUS智能旗艦級電動牙刷系列的壓力感應系統，防止刷牙力度過大傷害牙齦。當力度過大時，紅燈亮起，提醒你減輕力度。

Q：USB充電盒除了為牙刷充電，還有沒有其他用途？

A：機身配USB輕便充電盒，一個插頭即可同時為電動牙刷和手機充電。每次充滿電後，可提供長達12日的電池使用時間，不用擔心電量問題！

▲ 機身配USB輕便充電盒，一個插頭即可同時為電動牙刷和手機充電。

Q：媽媽有唔同口腔問題，點先適合使用她的口腔需要？

A：Oral-B GENIUS智能牙刷系列共有6種清潔模式可供選擇，除了日常使用的「標準日常清潔」，還提供「牙齦按摩」、「敏感牙齒呵護」、「美白牙齒」、「深層清潔」及「舌頭潔淨」。GENIUS X附送4支0.01MM超細毛護齦刷頭可替換刷頭特別適合敏感牙齒，輕柔呵護牙齦！另可加配CrossAction日常清潔及3D White美白刷頭替換 (另外選購)。根據專業牙醫建議，至少每3-4個月換電動刷頭或於刷毛開始褪色至一半時更換，大病過後，亦建議更換電動刷頭，保持衛生。

維持口腔健康十分重要，爸媽沒有說出口的小變化並不代表可以置之不理，為人子女應及早察覺，加強關注他們的健康，所以現在正是給爸媽送上窩心實用健康驚喜的時候！

由即日起至5月28日，購買Oral-B GENIUS 9000系列智能電動牙刷（白、黑兩色，建議售價$1,999）可使用期間限定的$500現金券，並適用於指定電器連鎖店、百貨公司及HKTVmall。想以超值價錢為爸媽送上關懷就快點擊領取eCoupon：https://bit.ly/2KsKcDt。（每人可使用現金券一次，不可與其他優惠同用。請留意現金券設有30分鐘倒數時效，建議於購買前才啟用。）

(資料由客戶提供)