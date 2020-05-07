【新冠肺炎】萬寧擬增加分店讓公立醫院病人取藥　藥劑師揭公院病人長期「食錯藥」【內附取藥步驟】

▲ 在萬寧任職達19年的總藥劑師趙國亮指曾有病人取藥時才發現自己過去一直「食錯藥」。（林宇翔攝）

本港疫情持續下，公立醫院減少非緊急服務，其中讓長期病患及病情較穩定的病人到社區藥物取藥，以減少進出公立醫院的風險，其中萬寧由4月15日開始與7間公立醫院合作，為香港市民提供標準藥物取藥服務，有關服務將會推展至下階段，擴大服務至超過50間分店。

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在萬寧任職達19年的總藥劑師趙國亮接受訪問時指，推出計劃至今已逾兩星期，已有近400名病人登記使用服務，他表示曾有病人取藥時才發現自己過去一直「食錯藥」。

病人食錯藥 幸在取藥時得藥劑師發現

趙國亮指提供取藥服務時，也會仔細向公立醫院病人講解藥物注意事項，曾有一名50多歲的公立醫院女病人取藥時，才發現自己一直食錯藥。該名病人患有心房顫動及高血壓，需要長期服食抗凝血藥及高血壓藥，不過她並不知道進食某種食物會減低抗凝血藥的功效，以為與高血壓藥物一樣，故一直未有注意飲食及戒口，削弱了藥物的效用。

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趙國亮解釋由於公立醫院處方多種不同的藥物，不同的標籤或令病人難以識別，同時在公立醫院藥房取藥時，病人未必有足夠時間向藥劑師查詢，因而有所混淆：

不同的是在社區藥房取藥時，藥劑師有較多時間向病人解釋藥物的資料及服用方法，其實好多病人會覺得自己食藥的年資比你還多，不過未必個個都食得岩。

藥劑師助登記「醫健通」 取藥服務每天約幾十人受惠

至於萬寧提供的公立醫院取藥服務，主要服務是沙田威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院的病人為多，現時每日約有40至50位病人到萬寧的社區藥房取藥，而藥劑師亦會幫助病人登記「醫健通」及啟動其服務，可以在病人授權及同意下查看病人服藥和藥物過敏記錄，向病人提供有關方面的健康資訊。

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萬寧正與醫管局商討進一步擴大計劃，由31間萬寧分店擴展至超過50間，而每次取藥及向藥劑師諮詢等服務費用合共為50元，未來萬寧的取藥服務能夠為有需要的用戶帶來便捷，讓獲核證身份的患者或獲授權家屬更具彈性地領取藥物。

▲ 經病人同意及授權，註冊藥劑師可於「醫健通」查核客人服藥和藥物過敏記錄。（林宇翔攝）

至於如何登記及使用服務？TOPick為大家綜合3大步驟：

客人通知所屬醫院的專科門診確認可以「免覆診取藥」

客人獲確認後，到指定萬寧並向專業註冊藥劑師提供醫院覆診紙。如手持覆配處方之客人，則可以直接將處方交給萬寧專業註冊藥劑師（未登記的人士可帶同智能身份證。萬寧藥劑部登記及啟動服務）

萬寧派專人到指定公立醫院，將藥物運送到指定分店供客人取藥，並由專業註冊藥劑師教導正確用藥

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記者：郭家穎