【新冠肺炎】邊爐家族91歲外婆留醫逾3個月終出院　成群組最後出院者

▲ 本港今年初爆發邊爐家族群組，共有13人先後確診。（經濟日報資料圖片）

本港今年初爆發新冠肺炎疫情，農曆新年亦出現邊爐家族群組，11名出席者及2名相關人士染疫，醫管局今日(6日)公布過去24小時出院的12名患者中，包括第29宗確診的91歲患嫗，屬邊爐家族群組第二名確診人士，亦是群組最後一名患者出院。

今日出院的91歲患嫗屬第27宗確診24歲男的外婆，亦是邊爐家族群組第二宗確診個案，患嫗早於2月1日因發燒及右腳腫痛入東區醫院，因應其孫確診，院方亦取上呼吸道樣本作檢測，同樣確診感染新冠肺炎；至今已留醫逾3個月，終於今日出院，屬邊爐家族群組最後一名出院的患者。

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本港今年2月9日錄得邊爐家族群組首宗確診個案，涉及第27宗確診的24歲男子，隨後4日先後再有12名相關人士確診，當中10人均是該24歲確診男子的外婆、父母、二姨、三姨及四姨一家人，均涉於大年初二（1月26日）到觀塘永興工業大廈4樓的Lento Party Room打邊爐後染病。

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據衞生防護中心當時調查，連同患者在內，打邊爐當日有19名患者親友出席，包括2名從廣東來港的親友，其中一人過年前曾有輕微咳嗽，惟至今未確診感染源頭。而與染疫親友2名同事事後亦確診感染，屬群組第二代傳播。

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記者：陳正怡