分享「銅芯抗疫口罩CuMask」用後感　林鄭︰沒有半點侷促

▲ 林鄭月娥（右二）參觀Cu Mask其中一個生產點。（林鄭月娥Facebook）

特首林鄭月娥昨日（5日）戴着「銅芯抗疫口罩」（CuMask）會見傳媒，公布向全港市民派發CuMask的消息。有用過的立法會議員認為，CuMask相對侷促，但林鄭在Facebook分享，稱佩戴CuMask沒有半點侷促。

立法會議員今日亦陸續收到CuMask，其中率先試用的經民聯林健鋒認為，CuMask相對侷促，但佩戴仍然舒服，不過由於沒有鐵綫，佩戴CuMask時容易滑落。

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不過，林鄭月娥對CuMask的評價有所不同，她今日（5日）在Facebook發文大讚CuMask，稱昨日戴着CuMask出席歷時1.5小時的記者會，期間沒有半點侷促，更好的是CuMask完全沒有滑下，所以毋須在記者會上作出調整。

另外，林鄭今日亦到其中一個生產點參觀，她指有多名員工都是已退休的熟練紡織師傅和工友，選擇「東山復出」是要為防疫抗出一分力。她更大讚，CuMask由裁剪六層物料，到人手車線、放入濾芯、配上耳繩等都是精工細作，一點都不簡單。

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