【母親節禮物】康乃馨以外有咩揀？　中環花店老闆：受疫情影響貴價牡丹、繡球花減價

▲ 有花店老闆教路，今年花價跌，可考慮牡丹等貴價主花。（資料圖片）

母親節將至，相信不少孝子賢孫都在苦惱買花的問題，有中環花店的老闆「教路」，因為今年荷蘭花價因疫情下降，買花時除考慮傳統的康乃馨外，亦可特別留意牡丹、繡球花等較貴的花種。

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不少人都會考慮在母親節買康乃馨送給媽媽，原因在於花語切合母親節，而價格亦相對便宜。但位於中環「花奴花店」的老闆曾先生就指，因應疫情影響，今年花價下調，他的花店就嘗試以較貴價的牡丹作招徠，希望觀客有更多選擇。

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曾先生解釋指，牡丹是較貴的主花，所以過去各種花店均較少採用牡丹作為主打產品，擔心成本和售價太高，最後無人問津，不過由於花價下降，曾先生認為較多花店會推出牡丹和繡球花為主的產品。

以花奴花店為例，過去半打牡丹配康乃馨的花束叫價1,500元，今年只需1,200元。曾先生解釋指，今年受疫情影響，荷蘭本地對花的需求大跌，導致花的出口價格亦有下降。過去最優質的鮮花出口價要3歐羅（約25港元）一枝，現時只要2歐羅（約17港元）一枝。

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今年花束縮水 均價可跌一半

如在中環買花太高消費，到「花墟」買花亦是熱門選擇。繽紛園藝品牌經理溫小姐就指，今年港人的消費熱欲和消費能力下降，花店亦會縮小花束，令花價下降，方便市民購買。

她舉例指，去年賣600元的高價位花束，今年縮小後可賣300至400元。至於推薦的花束方面，則與去年相差無幾，依然以粉色、紫色的花最受歡迎。

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記者：陳梓蔚