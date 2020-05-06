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美漢抵港否認擅離檢疫地點 首違檢疫令案下周五開審 

社會 19:43 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

57歲美國籍無業漢被控1項未獲許可而離開檢疫地點。(經濟日報資料圖片)

57歲美國籍無業漢於今年3月抵港後，向衞生署檢疫人員報稱會於尖沙嘴1間公寓隔離14天，惟他於入住10天後涉離開報稱單位，被送往駿洋邨繼續接受強制檢疫，並被控1項未獲許可而離開檢疫地點，案件今（6日）於九龍城裁判法院提堂，被告最初承認控罪，後來改為否認控罪，案件將於5月15日開審，為首宗因違反檢疫令開審的案件，被告還押候審。

被告為美國籍男子Steven Lawrence, Roy（57歲），報稱無業，被控1項未獲授權人員許可而離開檢疫地點，控罪指他於2020年3月28日，無合理辯解而離開檢疫地點，即尖沙咀美麗都大廈一單位內，而獲授權人員根據同月18日向他發出的書面命令實行檢疫，但未獲許可下離開檢疫地點。

案件今午提堂，沒有律師代表的被告最初承認控罪，裁判官一度押後案件，待控方澄清條例規定下，若來港人士有經濟困難，會否獲得協助轉介至隔離中心等問題。案件再次開庭後，被告改為否認控罪，裁判官將案件排期至5月15日開審，被告還押候訊。

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記者：林欣樂

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