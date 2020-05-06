【新冠肺炎】衞生署改確診者出院準則　有抗體者毋須兩次檢測陰性　及發病10天已可停隔離

▲ 衞生防護中心表示，部分已康復出院的確診者，可能持續排放新冠病毒核糖核酸，但科學委員會認同目前未有證據顯示有關病人可傳播病毒。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心轄下的新發現及動物傳染病科學委員會（科學委員會），今日（五月六日）召開會議，科學委員會檢視最新數據，根據目前已發布的相關研究，一般顯示患者呼吸道樣本的病毒量在發病早期已達至頂峰，在發病首星期的水平會較高，其後隨時間遞減。

委員會指，已知的科學實證亦顯示，部分病人可能會出現持續排放病毒核糖核酸的情況。然而，即使持續出現陽性反轉錄聚合酶連鎖反應，病人發病10日後已不能在病毒培養中檢測到仍存活的病毒。

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科學委員會認為，確診病人如符合以下情況，可終止隔離：



（i）自發病後（或就一直沒有出現病徵病人，由採集其首個陽性化驗樣本起計）已逾10天；及

（ii）病人的臨床狀況好轉及退燒；及

（iii）符合以下其中一種情況：

＊以同類臨床樣本（如呼吸道或糞便樣本）在相隔24小時進行兩次嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2的反轉錄聚合酶連鎖反應測試，結果均呈陰性。而曾對糞便樣本測試結果呈陽性的病人，則需在相隔24小時進行的兩次糞便樣本測試結果均呈陰性後方可終止隔離；或

＊對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2抗體測試的結果呈陽性。

已康復並且出院的病人，雖然部分可能會出現持續排放病毒核糖核酸的情況，科學委員會認同目前未有證據顯示有關情況具傳染性。

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責任編輯：洪芷晴