【銅芯抗疫口罩】創科局澄清CuMask並非新興織造廠或南豐紗廠生產　截至下午6時逾157萬人登記

▲ 行政長官林鄭月娥今早在創科局局長薛永恒陪同下，到荃灣視察CuMask+™其中一個生產點，聽取香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文介紹生產流程和相關設施。（政府新聞處圖片）

港府昨（5日）宣布向全港市民派發「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™），今午（6日）有網民聲稱，口罩由「新興織造廠有限公司」生產，該公司董事包括立法會主席梁君彥胞弟梁嘉彥。TOPick今日亦發現，CuMask+™其中一個廠房位處荃灣南豐紗廠，接待處職員自稱廠房屬於香港紡織及成衣研發中心。

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創新及科技局發言人今日（6日）澄清，CuMask+™並非新興織造廠有限公司或南豐紗廠生產，就網上謠傳深表遺憾。發言人稱，CuMask+™由香港紡織及成衣研發中心採購原材料、統籌生產、消毒至包裝等工序，以期在最短時間內為市民提供口罩。

另外，行政長官林鄭月娥今早在創科局局長薛永恒陪同下，到荃灣視察CuMask+™其中一個生產點，聽取香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文介紹生產流程和相關設施。她與工友交談，得悉他們不少是已退休的紡織業員工，因為抗疫而重新加入生產行列，並讚賞他們的服務精神，衷心感謝他們的辛勞工作。

▲ 林鄭月娥與工友交談，得悉他們不少是已退休的紡織業員工。（政府新聞處圖片）

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林鄭月娥說，很高興CuMask+™受市民歡迎，登記過程很順暢，截至下午6時經網上登記的總人數已超過157萬人。她呼籲市民盡量利用最多可登記6人的名額，以減省派遞資源和提高效率。

▲ 有網民展示CuMask+™（上）及「CSI口罩」（下）的生產環境，批評CuMask+™的生產線「求其」。（華爾街狠人fb圖片）

林鄭月娥亦在社交網站上載生產點的相片，不過，有網民指負責生產的員工除戴口罩之外，完全沒有其他衛生防護裝備，相反懲教工業生產「CSI口罩」的工人穿上整套防護裝備，批評前者「求其」。

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政府就指，在CuMask+™工場製成的口罩會運往另一潔淨工作間進行臭氧消毒和包裝，然後才分發予市民，所以市民初次使用前無須清洗。

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責任編輯：徐紹軒