  • 29°C
香港時間 : 2020506日 (三) 22:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】憂疫情難以完全受控　天主教香港教區退出本年香港書展

社會 20:57 2020/05/06

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

憂慮疫情難以完全受控，天主教香港教區表示已退出今屆香港書展。

因應新冠病毒疫情，天主教香港教區表示為顧及員工和義工的健康因素，決定退出今年七月的香港書展。

天主教刊物《公教報》今日（6日)報道報道，在歷年香港書展中，由公教進行社協助天主教香港教區申請參展事宜，公進社總經理劉慧玲今日表示，有天主教參展單位對疫情帶來的風險感憂慮，經各方考量下，一眾天主教參展單位決定向書展主辦單位（香港貿發局）表明會退出申請本年的書展。她說，儘管目前疫情稍為受控，但有醫學專家指出疫情反覆，預計到7月疫情仍難完全受控。

劉慧玲說，教區於去年12月底已報名申請參與書展，原本構思在展區設18個攤位，由多個天主教出版社及教區機構共同參與，「每年書展約於4月中至6月中籌備，包括定下攤位設計、向出版社訂購書籍等。在難以預測疫情的情況下，有需要盡早決定（參展與否的）安排」。

她說，天主教香港教區參與香港書展多年，由多個天主教出版社和教區機構在書展售賣宗教書籍與禮品，展區過去由大量義工協助當值，亦有不少信徒在書展期間傳福音。

她表示退出本年書展，會影響明年的申請，主辦單位表示屆時會視香港教區為新參展商參與，攤位位置及攤位數量或受影響。

本年度香港書展將於7月15至21日假灣仔會展中心舉行，但疫情下最後安排，仍有待主辦單位作最後決定。

責任編輯　李志強

香港貿易發展局 疫情 書展 天主教 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
今日 11:32
【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
12:54 2020/05/05
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
16:02 2020/05/05
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷