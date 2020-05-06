【新冠肺炎】憂疫情難以完全受控　天主教香港教區退出本年香港書展

▲ 憂慮疫情難以完全受控，天主教香港教區表示已退出今屆香港書展。

因應新冠病毒疫情，天主教香港教區表示為顧及員工和義工的健康因素，決定退出今年七月的香港書展。

天主教刊物《公教報》今日（6日)報道報道，在歷年香港書展中，由公教進行社協助天主教香港教區申請參展事宜，公進社總經理劉慧玲今日表示，有天主教參展單位對疫情帶來的風險感憂慮，經各方考量下，一眾天主教參展單位決定向書展主辦單位（香港貿發局）表明會退出申請本年的書展。她說，儘管目前疫情稍為受控，但有醫學專家指出疫情反覆，預計到7月疫情仍難完全受控。

劉慧玲說，教區於去年12月底已報名申請參與書展，原本構思在展區設18個攤位，由多個天主教出版社及教區機構共同參與，「每年書展約於4月中至6月中籌備，包括定下攤位設計、向出版社訂購書籍等。在難以預測疫情的情況下，有需要盡早決定（參展與否的）安排」。

她說，天主教香港教區參與香港書展多年，由多個天主教出版社和教區機構在書展售賣宗教書籍與禮品，展區過去由大量義工協助當值，亦有不少信徒在書展期間傳福音。

她表示退出本年書展，會影響明年的申請，主辦單位表示屆時會視香港教區為新參展商參與，攤位位置及攤位數量或受影響。

本年度香港書展將於7月15至21日假灣仔會展中心舉行，但疫情下最後安排，仍有待主辦單位作最後決定。

責任編輯 李志強