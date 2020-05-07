【亞洲首宗】瑪麗病人成功移植「邊緣心臟」續命　引入器官護養系統令心臟體外跳動達10小時

▲ 是次移植手術連同搭橋手術，總時間為14小時，共涉22位醫生及護士，較傳統換心手術多約7人，及長約4小時。（馮漢柱攝）

本港器官捐贈率一直低迷，瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷更透露，過往每年至少浪費3至5個「邊緣心臟」，不過，瑪麗醫院上月則成功於亞洲首次使用「養心機」，以「器官護養系統（OCS）」新技術移植逾55歲，患冠心病捐贈者的遺心至心肌病女患者，團隊指OCS系統能使心臟於體外維持血液供氧及跳動達10小時，令過往不能使用的「邊緣心臟」得以善用。

瑪麗引入亞洲首部「養心機」 料年均增3至4宗換心

成功透過OCS系統換心者為50歲患有原發性擴張型心肌病的女士，她於2016年診斷為雙心室衰竭，其後心臟功能每況越下，至今年3月更突然出現心臟衰竭而昏厥，需依賴雙種類強心藥，區永谷表示，以患者情況：

若無法換心，一般只能捱到2至3個月。

而在4星期後，該名患者終盼得心臟捐贈，惟捐贈逝者年齡逾55歲，並且患有冠心病，使其冠狀動脈的狹窄程度逾50%，屬於傳統技術不會考慮使用的「邊緣心臟」，因未知遺心移植後可否回復跳動，故港島西醫院聯網決定於換心手術中，首次應用OCS系統，是次移植手術連同搭橋手術，總時間為14小時，共涉22位醫生及護士，較傳統換心手術多約7人，及長約4小時；患者術後第2天已能拔除呼吸機及進食，團隊更相信她於5月中可出院。

區永谷透露，港島西醫院聯網2018年底已派出兩隊醫護團隊，遠卦美國學習相關技術，惟首次應用新技術，瑪麗心臟暨胸肺麻醉科部門主管鄭斯毅醫生坦言，運送心臟當日仍十分緊張，不敢鬆懈：

過去20年沒有坐過救護車，今次與多位同事一起坐救護車，每一刻都望實個心跳成點，當救護車駛落斜，或上斜便就要扶住，因為個心一打側就不知會如何。

▲ OCS系統能在運送途中，持續向心臟灌輸溫暖的含氧血，以減少缺血性損傷，及維持心臟跳動。（港島西醫院聯網提供）

逾半輪候心臟移植成人及小童 原發性心肌擴張需換心

「邊緣心臟」

葛量洪醫院心臟內科顧問醫生范瑜茵解釋指，OCS系統能使過往不能使用的「邊緣心臟」得以善用，如左心室或左心室壁厚逾1.5厘米、捐贈者年齡逾55歲、器官離開身體時間逾4小時、左心功能不全、冠狀動脈狹窄逾50%等。

瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政續指，本港過往一直以冰箱冷凍保存方式運送遺心，即將遺心放進保溫箱，期間心跳會停止，亦沒有血液灌輸，一般只能保存最多2至4小時；OCS系統則能在運送途中，持續向心臟灌輸溫暖的含氧血，以減少缺血性損傷，此外，醫生能透過屏幕監察着該心臟的血流量、含氧量、血色素等，並可抽取血液來分析其鉀、鈣、電解質等含量，若發現相關指數不達標，便可馬上注入藥物以改善器官狀況達致「養心」約10小時。

▲ 醫生能透過屏幕監察着該心臟的血流量、含氧量、血色素等，並可抽取血液來分析其鉀、鈣、電解質等含量，若發現相關指數不達標，便可馬上注入藥物以改善器官狀況達致「養心」約10小時。（馮漢柱攝）

【新冠肺炎】衞生署改確診者出院準則 有抗體者毋須兩次檢測陰性 及發病10天已可停隔離

每次手術至少花費50萬 冀醫管局恒常資助

區永谷祈望新技術能為本港帶來額外3至5宗心臟移植個案，及可以擴展至其他器官，如肝及腎。區又透露，現時瑪麗醫院共有1部使用OCS系統的機器，約250萬，並由心臟病友互助組織「關心您的心」捐贈5個一次性使用的配件，每個約50萬，冀日後可向醫管局申請恒常撥款資助。

【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味 4種高危人士不應配戴

去年移植心臟個案跌至8宗 成過去11年最低

根據港島西醫院聯網提供數字，2009至2019年平均每年移植手術為12宗，區永谷指，去年受社會事件影響，移植心臟個案更跌至8宗，與2011年同為最低，而截至去年輪候換心者仍有54人，而截至昨日，今年心臟移植手術僅有3宗，呼籲市民踴躍參與器官捐贈。

▲ 區永谷（右）透露，截至昨日，今年心臟移植手術僅有3宗，呼籲市民踴躍參與器官捐贈。（馮漢柱攝）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://http://bit.ly/39VrHSC

記者：鄧凱文