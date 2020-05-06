【新冠肺炎】疫情令兩成洗衣店結業　邵家輝建議發「吊命錢」助業界渡難關

▲ 批發及零售界立法會議員、自由黨邵家輝聯同香港洗衣業兩大商會代表召開記者會。（李淇攝）

批發及零售界立法會議員、自由黨邵家輝，今日(6日)聯同香港洗衣業兩大商會代表，會見政務司司長張建宗，指新冠肺炎疫情至今已有約兩成洗衣店結業，若情況持續，超過一半洗衣店將倒閉。業界籲政府為不同規模的洗衣業界提供不同程度的支援，包括發放一筆過的「吊命錢」以助中小微型洗衣店渡過難關。

香港洗衣商會代表李林表示，洗衣業界主要業務，都是酒店床單被單、酒樓枱布及毛巾等，惟受疫情影響，酒店只剩一成生意，不少餐廳的春茗、結婚宴、滿月宴都取消，健身室亦暫停營業，令業界生意跌幅接近六成，在租金及人工不減的情況下，實在是難以經營。

香港洗衣服務業聯會主席林查理指出 ，目前洗衣界從業員約有數萬人，涉逾2千間中小型的洗衣店，近8千至9千個家庭，惟兩輪抗疫基金都沒對業界提供援助，疫情至今，約兩成洗衣店已結業，若情況持續，超過一半洗衣店將會倒閉。

邵家輝表示，在新冠肺炎疫情打擊下，酒店、酒樓的生意大幅減少，而靠有關行業營運的的洗衣業，生意亦因此銳減；加上市民響應政府呼籲在家工作，小型洗衣店的營業額跌幅接近六成，業界面對著極度嚴寒情況。他希望，政府能為不同規模的洗衣業界提供不同程度的支援，包括發放一筆過的「吊命錢」以助中小微型洗衣店渡過難關。

此外，業界亦希望放寬及加大銀行貸款的額度，如有物業抵押可獲6至7成貸款額，讓本地實業有更大生存空間。業界盼疫情可盡快結束，令業界生態回復正常，自給自足。

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記者：李淇