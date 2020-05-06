9間智能身份證換領中心下周一恢復服務　 一文看清申請限期新修訂

▲ 9間智能身份證換領中心將於下周一起全面恢復服務。(資料圖片)

入境事務處今日（6日）公布，因應疫情漸趨穩定，全港市民換領身份證計劃下9間智能身份證換領中心將於下周一(11日)起全面恢復服務。



為避免因人群過度聚集而增加新型冠狀病毒病傳播的風險，入境處早前暫停換領新身份證服務。為有序地安排受換證中心暫停服務影響的人士辦理換證手續，保安局局長已發出修訂命令，就1957年至1963年及1970年至1976年出生的香港居民的換證時間表，以及第六屆區議會議員的換證安排作出以下調整：

符合申請資格人士 經修訂的申請限期 於1957年、1958年或1959年出生的現有身份證持有人 2019年11月16日至2020年7月27日 於1960年或1961年出生的現有身份證持有人，以及第6屆區議會議員 2020年2月18日至7月27日 於1962年或1963年出生的現有身份證持有人 2020年7月28日至9月22日 於1970年、1971年或1972年出生的現有身份證持有人 2020年9月23日至12月7日 於1973年或1974年出生的現有身份證持有人 2020年12月8日至2021年1月28日 於1975年或1976年出生的現有身份證持有人 2021年1月29日至3月19日

入境處指，考慮到換證服務在短期內仍有機會因疫情反覆而需要再次暫停，修訂命令亦訂明，若在2020年5月11日至7月27日期間，所有換證中心因公共衞生原因而需暫停服務21個工作日或以上，上述人士的換證時間表會進一步延長或調整。如換證時間表因公共衞生原因而需再作調整，入境處會盡快透過不同渠道作出公布。



為減少人群聚集，從未預約的人士應先登入網站www.gov.hk/newicbooking、使用入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。入境處亦呼籲申請人於網上或流動應用程式預約時預先填寫表格，以減少輪候時間。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：蘇文軒