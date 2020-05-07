【新冠肺炎】國際校斥百萬添儀器措施防疫　兩節午膳減聚集

▲ 宣道會劉平齋紀念國際學校校長許陳幹華表示，已花費數十萬元在購買滅菌噴霧機及紫外燈殺菌充電車等防疫設備。（馮漢柱攝）

政府前日（5日）宣布本月底起分階段復課，學校復課前需要做好清潔及消毒工作，經過翻新工程、將於8月重開的九龍城區宣道會劉平齋紀念國際學校，因應新冠肺炎疫情投放近100萬元在防疫措施及儀器上，包括添置紫外線燈殺菌充電車及獨立使用的坐墊等，並安排學生分批在兩段時間用膳，透過課堂及講座以加強師生及家長的公共衞生教育。

宣道會劉平齋國際學校斥近1億元翻新8月重開 首年開辦預備班至三年級

該校校長許陳幹華昨（6日）向傳媒介紹校舍翻後自訂的衞生標準，學生進入課室內須穿着室內鞋履（Indoor shoes），以維持課室清潔衞生；學生亦須學習垃圾分類，將已使用的口罩及紙巾棄置於指定有蓋的口罩收集垃圾桶。

▲ 學校每個課室將設有蓋的口罩收集垃圾桶，供師生棄置已使用的口罩及紙巾。（馮漢柱攝）

【復課安排】中小學5月27日起分階段復課 教育局：學生復課「面對背」單行排坐

設殺菌充電車 獨立軟坐墊

陳校長表示，開學後將設兩節午膳時間，以減少人流聚集，用膳時每張桌子使用人數由原本5至8人減至最多3人，並加派教職員管理學童用膳情況；並在每周2節的健康教育課，加強教育學生建立良好個人衞生習慣及教「洗手歌」等。陳校長指，校方已花數十萬元在防疫設備上，預算整個新學年共花近100萬元。

該校新添置的防疫設備，包括3部、每部價值5萬元的紫外線燈殺菌充電車，用以運送上課時使用的平板電腦及裝置，可在5分鐘內完成滅菌程序；上課使用可每張獨立移動的軟坐墊（Cushpod），以取代傳統一大張的地墊，助學生保持距離及減少身體接觸；每個課室安裝至少2部滅菌噴霧機。

▲ 宣道會劉平齋紀念國際學校於8月開學後會採用可每張獨立移動的軟坐墊（Cushpod），取代傳統一大張的地墊。（馮漢柱攝）

【復課安排】楊潤雄：國際學校可按校本決定5月20日率先復課

學校又特別在有蓋玩樂空間及禮堂附近添置洗手台，方便學生進入室內前分流洗手；陳校長坦言購買小童口罩仍有困難，但目前已訂購5,000個本地生產的小童口罩，相信會在開學前、大概6月中到貨。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：馮琪雅