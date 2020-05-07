宣道會劉平齋國際校斥近1億元翻新8月重開　首年開辦預備班至三年級

▲ 宣道會劉平齋紀念國際學校校長許陳幹華表示，首學年會先開辦5歲預備班至3年級（Grade 3）。（馮漢柱攝）

位於九龍城富寧街2號的宣道會劉平齋紀念國際學校，用了3年翻新校舍後，將於8月重開，讓132名5至8歲新生入學。

宣道會劉平齋紀念國際學校為香港九龍塘基督教中華宣道會在1992年創辦的首間國際學校，校舍由2017年起進行翻新工程，共耗資約9,300萬元，用於修葺教學大樓和禮堂及內部加建工程，以及添置衞生防疫設備及閉路電視等新設施，擬於8月重開校舍。

▲ 宣道會劉平齋紀念國際學校翻新後將於8月重開。（馮漢柱攝）

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該校校長許陳幹華昨（6日）介紹，學校將沿用過往的加拿大阿伯達中英雙語授課，英文佔教學語言比例為65%，中文以普通話配合繁體字教學。

學校在8月重開校舍後將取消中學部，改以幼兒及小學教育為重心，首學年先開辦5歲預備班至3年級（Grade 3），其後逐年開辦高一年級，預計數年後開辦到6年級，學生人數增至550人。

校方補充，暫未有與設有中學部、位於荔枝角的「姊妹學校」宣道國際學校「結龍」，冀保留彈性讓學生及家長彈性選擇日後升讀的中學，但校方亦會積極與多間國際及直資中學建立聯繫。

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該校去年9月曾初步估計新學年取錄220名學生，其後於去年11月首階段收生接獲近300份申請表，暫已取錄132人，以22人一班，每2班配以3名教師及2名助教，而全校教職員團隊共11人。

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記者：馮琪雅