  • 28°C
香港時間 : 2020507日 (四) 08:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

宣道會劉平齋國際校斥近1億元翻新8月重開　首年開辦預備班至三年級

社會 07:05 2020/05/07

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

宣道會劉平齋紀念國際學校校長許陳幹華表示，首學年會先開辦5歲預備班至3年級（Grade 3）。（馮漢柱攝）

位於九龍城富寧街2號的宣道會劉平齋紀念國際學校，用了3年翻新校舍後，將於8月重開，讓132名5至8歲新生入學。

宣道會劉平齋紀念國際學校為香港九龍塘基督教中華宣道會在1992年創辦的首間國際學校，校舍由2017年起進行翻新工程，共耗資約9,300萬元，用於修葺教學大樓和禮堂及內部加建工程，以及添置衞生防疫設備及閉路電視等新設施，擬於8月重開校舍。

宣道會劉平齋紀念國際學校翻新後將於8月重開。（馮漢柱攝）

【新冠肺炎】國際校斥百萬添儀器措施防疫　兩節午膳減聚集

該校校長許陳幹華昨（6日）介紹，學校將沿用過往的加拿大阿伯達中英雙語授課，英文佔教學語言比例為65%，中文以普通話配合繁體字教學。

學校在8月重開校舍後將取消中學部，改以幼兒及小學教育為重心，首學年先開辦5歲預備班至3年級（Grade 3），其後逐年開辦高一年級，預計數年後開辦到6年級，學生人數增至550人。

校方補充，暫未有與設有中學部、位於荔枝角的「姊妹學校」宣道國際學校「結龍」，冀保留彈性讓學生及家長彈性選擇日後升讀的中學，但校方亦會積極與多間國際及直資中學建立聯繫。

【復課安排】中小學5月27日起分階段復課 教育局：學生復課「面對背」單行排坐

【復課安排】楊潤雄：國際學校可按校本決定5月20日率先復課

該校去年9月曾初步估計新學年取錄220名學生，其後於去年11月首階段收生接獲近300份申請表，暫已取錄132人，以22人一班，每2班配以3名教師及2名助教，而全校教職員團隊共11人。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：馮琪雅

相關文章

【新冠肺炎】國際校斥百萬添儀器措施防疫　兩節午膳減聚集
今日 07:00
【新冠肺炎】國際校斥百萬添儀器措施防疫　兩節午膳減聚集
【復課安排】楊潤雄：國際學校可按校本決定5月20日率先復課
17:02 2020/05/05
【復課安排】楊潤雄：國際學校可按校本決定5月20日率先復課
【新冠肺炎】疫境無礙海外升學　兩DSE傳統名校生靠「預測成績」獲牛津入場券
08:00 2020/05/05
【新冠肺炎】疫境無礙海外升學　兩DSE傳統名校生靠「預測成績」獲牛津入場券
國際學校 九龍城

最高瀏覽

【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
11:32 2020/05/06
【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
投資炒iPhone受騙遭滋擾追債　麥長青索償百萬庭上爆任無綫嘉賓收500元利是
16:18 2020/05/06
投資炒iPhone受騙遭滋擾追債　麥長青索償百萬庭上爆任無綫嘉賓收500元利是
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
16:02 2020/05/05
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷