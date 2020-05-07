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【新冠肺炎】孟加拉生產瑞德西韋治療新冠肺炎　每劑藥物價格曝光

健康 09:35 2020/05/07

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孟加拉生產瑞德西韋治療新冠肺炎。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發疫苗和藥物抗疫。近日美國一項臨床測試顯示，抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）有助加快新冠肺炎患者康復，有孟加拉製藥從業者表示，本月內將會開始生產「瑞德西韋」，預料每名接受「瑞德西韋」療程的新冠肺炎患者需花費約295美元至781美元治療費用，價格高低視乎患者病情的嚴重程度以及所需要使用的藥物劑量。

路透社報道，孟加拉製藥商Beximco表示，將於本月內開始生產瑞德西韋，並將每劑藥物的價格定於5000至6000塔卡（taka），相等於大約59至71美元（約460至553港元)。該藥廠表示，按目前疫情情況推算每名患者需使用約5至11劑藥物，換言之每名患者約治療費用約為295美元至781美元（約2301至6091港元），患者實際的治療費用需視乎患者病情的嚴重程度以及所需要使用的藥物劑量。

瑞德西韋是美國藥廠吉利德（Gilead）於2014年研發，當時用於對抗中東呼吸症（MERS）。美國於今年2月21日開始進行臨床測試，來自美國、歐洲和亞洲68個地方合共1063名患者參與。結果發現，服用瑞德西韋的患者平均在11天內康復，服用安慰劑的則為15天，顯示瑞德西韋有助縮短患者康復時間31%。研究結果亦顯示，使用瑞德西韋的患者死亡率較低，約為8%，服用安慰劑的則為11.6%。隨後美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）於白宮公布「瑞德西韋」的初步臨床測試結果，他表示藥物對縮短患者的康復時間，有清晰而顯著的作用，證明藥物能阻止新型冠狀病毒，但承認需要更多時間審視成果。

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責任編輯：羅嘉欣

治療 瑞德西韋 孟加拉 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

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